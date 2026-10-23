България

Окончателно: ТЕЦ „Бобов дол“ ще плати над 286 000 евро глоби за замърсяване на въздуха

Административният съд в Кюстендил окончателно потвърди наказателните постановления от РИОСВ – София заради неконтролирани емисии във въздуха и системно неизпълнение на комплексното разрешително

Стела Христова Стела Христова

23 октомври 2026, 14:53
Окончателно: ТЕЦ „Бобов дол“ ще плати над 286 000 евро глоби за замърсяване на въздуха
тец Бобов дол   
Източник: БГНЕС

С влезли в сила решения на Административен съд – Кюстендил са потвърдени две наказателни постановления, издадени от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София срещу ТЕЦ „Бобов дол“ АД. С тях на дружеството са наложени имуществени санкции в общ размер от 286 323 евро, съобщиха официално от екоинспекцията.

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Установените от контролните органи нарушения са свързани с непредприети необходими мерки за ограничаване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух, както и за допуснати замърсявания в резултат от пряката дейност на централата. Това представлява директно нарушение на заложените условия в издаденото на оператора комплексно разрешително.

За периода от 2020 г. до 2026 г. включително РИОСВ – София е осъществила общо 339 проверки на съоръженията на ТЕЦ „Бобов дол“ АД. В резултат на интензивната контролна дейност са съставени 132 акта за установяване на административни нарушения. За същия период директорът на инспекцията е издал общо 119 наказателни постановления, с които са наложени глобални имуществени санкции в размер на 6 699 818,05 евро. До момента магистратите са потвърдили общо 73 от тези наказателни постановления за сума над 2 милиона евро.

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Поредните съдебни решения препотвърждават отговорността на централата за неизпълнение на екологичните ангажименти. Припомняме, че в края на май Министерството на околната среда и водите (МОСВ) затвори част от мощностите на ТЕЦ „Бобов дол“ чрез принудителна административна мярка. Тогава екоминистърът посочи, че срещу централата са постъпили множество сигнали за системни нарушения на екологичното законодателство и нормите на дейност.

Редактор: Стела Христова
Източник: Александър Тасев/БТА    
ТЕЦ Бобов дол замърсяване на въздуха РИОСВ София екология санкции наказателни постановления емисии
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