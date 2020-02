Майкъл Джордан през сълзи: Когато Коби умря, част от мен си отиде

В понеделник се състоя възпоменателна служба в чест на Коби Брайънт, Джана Брайънт и другите седем души, които загубиха живота си в инцидент с хеликоптер на 26 януари, пишат от списание "Тайм".

Церемонията започна с изпълнение на Бионсе, а на нея присъстваха както много фенове, така и редица известни личности и баскетболни звезди. Алиша Кийс, както и Кристина Агилера също имаха изпълнения в памет на Коби.

“Kobe was my dear friend, he was like a little brother,” Michael Jordan said at the memorial service at Staples Center in Los Angeles to the thousands in attendance https://t.co/GUc9M8H1oS pic.twitter.com/fc2ge2o1DM — TIME (@TIME) February 25, 2020

Там бе и легендата на НБА - Майкъл Джордан, който произнесе реч за Коби, спомняйки си през сълзи за връзката, която двамата са имали.

„Коби беше мой скъп приятел, беше ми като по-малък брат. Когато той умря, част от мен си отиде", сподели Джордан в речта си.

Michael Jordan delivers emotional tribute to "little brother" Kobe Bryant during memorial https://t.co/3K5Xa56v3o pic.twitter.com/eTQyTHrLbI — CBS News (@CBSNews) February 25, 2020

"Всички винаги искаха да говорят за съперничеството между двама ни. Аз обаче искам да говоря за него. Той беше голямо вдъхновение... Искаше да бъде най-добрият баскетболист, който може да бъде. Когато го опознах, аз исках да бъда най-добрият по-голям брат, който мога да бъда".

WATCH: Vanessa Bryant, Jimmy Kimmel, Michael Jordan, Shaq and others celebrated Kobe Bryant's life with humor and loving stories during a memorial service at the Staples Center in LA on Monday. https://t.co/MtFZUJEL1H — NBC News (@NBCNews) February 25, 2020

Джордан добави, че двамата не са говорили само за баскетбол, а за бизнеса, семейството и живота като цяло.

"Той просто се опитваше да бъде по-добър човек", каза Джордан.

Съпругата на Коби сподели следното:

"He was my everything."



Vanessa Bryant pays tribute to her husband Kobe Bryant -- who she called her "soulmate" and "MVP of girl dads." 💜💛 #KobeFarewell https://t.co/PRYLgVNnWh pic.twitter.com/hCRhpKf5Uj — Good Morning America (@GMA) February 24, 2020

"Той беше моето всичко... Бог знаеше, че те не могат да бъдат на тази земя един без друг. Затова ги прибра на небето заедно“, каза в речта си Ванеса, визирайки своя съпруг и дъщеря си Джана, предаде агенция "Ройтерс".

Вчера Ванеса Брайънт подаде иск срещу компанията оператор на хеликоптера, с който преди близо месец катастрофира бившият баскетболист и неговата дъщеря Джана заедно с още седем души, предаде БТА.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.