Димитър Стоянов обвини ЕП в политическа атака срещу правителството на Радев

Министърът на отбраната Димитър Стоянов определи призива на Европарламента за включване на България в инициативата на НАТО срещу дронове като политическа атака.

Той заяви, че присъединяването е забавено заради оценка на необходимите средства и финансовите възможности на страната.

Разследва се атаката срещу кораба „Челси-3“; резултатите ще бъдат обявени от Военната прокуратура.

Димитър Стоянов: Няма да има мобилизация, очакваме партньорска авиация от НАТО

Това е политическа атака към нашето правителство, организирана от сглобката номер две. Тя работеше в България чрез протестите, а сега в Европейския парламент. Така министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира пред журналисти на летище "Чешнегирово" призива на ЕП България да не отлага присъединяването си към инициативата на НАТО за противодействие на дронове.

Министърът подчерта, че страната е подала документи за влизане в този проект след извършено изследване на това какви финансови средства са необходими и възможността на държавата да ги задели. Страни, които не са членки на НАТО, да казват България да се включва в проект на Алианса, е неразбираемо, каза Стоянов. По повод критиките от страна на ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България " за забавянето, той посочи, че проектът е от февруари 2025 г. и двете политически сили са управлявали, но не са направили нищо.

Продължава работата на поразения от дрон кораб "Челси-3", където има представители на Военна полиция, Военно разузнаване и Военна прокуратура, коментира министърът. По думите му, ако резултатът е такъв, че атаката е от руски дрон, ще бъде казано и действията ще бъдат осъдени, както и ако е от друга държава. Няма двоен аршин, щом става въпрос за националната сигурност, аршинът е един - българският интерес, каза Стоянов. Той подчерта, че информация от разследването ще бъде съобщена само от Военна прокуратура.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов наблюдаваха демонстрация на способностите на участниците в многонационалното експериментално учение BOLD ADRA 26 на летище "Чешнегирово".

Димитър Стоянов: България очаква помощ от НАТО за наблюдение и борба с дронове

Всичко възможно в целия аспект, с което разполага Българската армия, е мобилизирано за охрана на Черноморския район. Най-важно е, че сме усилили радиолокационното поле в източно направление, както със средства за кинетично въздействие, така и чрез изтребителна разузнавателна авиация на Военновъздушните сили и Военноморските сили, каза Стоянов. Министърът каза, че е осигурена надеждна картина, за да има ситуационна осведоменост и да се взимат адекватни решения при необходимост.

Министърът определи като изключително полезно експерименталното учение, на което с безпилотни летателни апарати бяха демонстрирани разузнаване, поразяване на цели и заглушаване. Той коментира, че по отношение на използването на дронове е необходима промяна в нормативната база. Предвиждат се изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили, а от Министерството на транспортна са подготвили наредба в тази връзка, каза Стоянов. По думите му по отношение на вземането на решения за използването им, ще се наложи делегиране на права на командирите на по-ниски нива, заради скоротечните процеси с дронове.

„Вземат се всички мерки, както в национален, така и в коалиционен мащаб. НАТО реагира на база обменената информация, анализа, премерено, без да се ескалира обстановката", каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. По отношение на черноморските държави Ефтимов посочи, че по линия на НАТО се работи за изграждане на военноморско командване в Черно море, където водещата страна е Турция. Проектът е в напреднала фаза, а идеята е да имаме картина в реално време, генериране на сили, анализ и действие при евентуална заплаха, каза още началникът на отбраната.