Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"

Той изпълнява двойна роля, влизайки в образите на двама братя ветерани от Първата световна война, които се опитват да отворят бар в Мисисипи в периода на Голямата депресия с откраднати пари

16 март 2026, 07:24
От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите" с „Хамнет"
Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото
Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица

Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица
Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на

Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника
Внимавайте днес! Петък 13-и е...

Внимавайте днес! Петък 13-и е...
Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”

Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”
Българин рамо до рамо с д-р Хаус: Даниел Върбанов влезе в света на Хари Потър

Българин рамо до рамо с д-р Хаус: Даниел Върбанов влезе в света на Хари Потър
Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Н оминираният за първи път Майкъл Б. Джордан спечели "Оскар" за най-добър актьор за превъплъщението си в братя близнаци във филма на ужасите "Грешници", предаде Ройтерс.

Трийсет и девет годишният Джордан изпълнява двойна роля, влизайки в образите на двама братя ветерани от Първата световна война, които се опитват да отворят бар в Мисисипи в периода на Голямата депресия с откраднати пари.

"Джордан трябва да направи всеки герой различен, но същевременно да постигне синхрон между двата образа... говорейки с напевен южняшки акцент, който се лее без усилия с всяка дума и фраза", пише в рецензия на Националното обществено радио (National Public Radio - NPR).

Джордан е роден в Калифорния и е израснал в Ню Джърси. Той си проправя път към славата с филма "Инцидентът на станция "Фрутвейл" и придобива широка известност с участието си в "Крийд: Наследството на Роки" и "Крийд 2". През януари 2022 г. дебютира като режисьор при снимките на филма "Крийд 3". Джордан участва и във филма "Черната пантера" на "Марвъл студиос".

Останалите номинирани за поддържаща мъжка роля тази година бяха Тимъти Шаламе за "Върховният Марти", Леонардо ди Каприо за "Битка след битка", Итън Хоук за "Синя луна" и Вагнер Моура за "Тайният агент".

Източник: БТА, Николай Велев    
Най-доброто, най-лошото и най-големите гафове на „Оскарите“ през 2026 г.

Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще“, ако не помогнете срещу Иран

Иран иска "сериозен преглед" на връзките си с арабските държави от Персийския залив

Заемат ли чужденци работните места у нас

Тестваме Dacia Bigster с 4х4, автоматик, 2 ел. мотора и 2 резервоара

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Автобус катастрофира край Ловеч

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Изборите в КНДР: Ким Чен-ун гласува във въглищна мина

Забравете за пилатес: 10 упражнения, които всъщност укрепват мускулите

Дубай, Абу Даби, Доха: Близкият изток губи милиарди

Слънчево начало на седмицата, но идват застудяване и валежи

Стармър и Тръмп обсъдиха отварянето на Ормузкия проток

Пропускателният пункт "Рафах" се отваря частично в сряда

Защо шоколадът е толкова скъп и къде цените са се повишили най-много

Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети

Нови имена и връщане на стари лица: Политическите формации финализират листите за изборите

МАЕ: Стратегическите запаси от петрол ще бъдат освободени незабавно Азия и Океания

Две години по-късно: Защо медицинските хеликоптери не спасяват достатъчно животи

