Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"

Н оминираният за първи път Майкъл Б. Джордан спечели "Оскар" за най-добър актьор за превъплъщението си в братя близнаци във филма на ужасите "Грешници", предаде Ройтерс.
Трийсет и девет годишният Джордан изпълнява двойна роля, влизайки в образите на двама братя ветерани от Първата световна война, които се опитват да отворят бар в Мисисипи в периода на Голямата депресия с откраднати пари.
"Джордан трябва да направи всеки герой различен, но същевременно да постигне синхрон между двата образа... говорейки с напевен южняшки акцент, който се лее без усилия с всяка дума и фраза", пише в рецензия на Националното обществено радио (National Public Radio - NPR).
He won the Academy Award for Best Actor (Best Performance by an Actor in a Leading Role) at the 98th Academy Awards in 2026 for his dual role as twin brothers in the film Sinners (2025), directed by Ryan Coogler.
Джордан е роден в Калифорния и е израснал в Ню Джърси. Той си проправя път към славата с филма "Инцидентът на станция "Фрутвейл" и придобива широка известност с участието си в "Крийд: Наследството на Роки" и "Крийд 2". През януари 2022 г. дебютира като режисьор при снимките на филма "Крийд 3". Джордан участва и във филма "Черната пантера" на "Марвъл студиос".
March 16, 2026
Останалите номинирани за поддържаща мъжка роля тази година бяха Тимъти Шаламе за "Върховният Марти", Леонардо ди Каприо за "Битка след битка", Итън Хоук за "Синя луна" и Вагнер Моура за "Тайният агент".
