Кървава драма във „Връбница“: Пребиха до смърт мъж в София

М ъж е обвинен в особено жестоко убийство в столичния квартал „Връбница“. Това стана ясно от прессъобщение на Софийската градска прокуратура (СГП).

СГП привлече като обвиняем мъж с инициали Г. Д. за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин за жертвата в столичния квартал „Връбница“. Той е задържан за срок до 72 часа, а на 24 октомври прокуратурата ще поиска от съда да му бъде наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.

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Според обвинението престъплението е извършено около 2:30 часа на 21 октомври 2026 г. в ж.к. „Връбница“ в София. Г. Д. умишлено умъртвил мъж с инициали М. С., като му нанесъл множество удари по тялото и главата.

Вследствие на ударите пострадалият получил черепно-мозъчна травма, множество счупвания и кръвонасядания. Деянието е квалифицирано като умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин за убития, по чл. 116, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 115 от Наказателния кодекс.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

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Досъдебното производство е образувано на 21 октомври и се води от 09 РУ – СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

На 24 октомври СГП предстои да внесе в Софийския градски съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.