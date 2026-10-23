П ървият танкер, превозващ руски дизел по споразумението със Съединените щати, вече е отплавал, като предстоят и следващи доставки, съобщи днес Кремъл, цитиран от Ройтерс.

Първият танкер с руски дизел отплава за САЩ утре

Данни на Лондонската фондова борса (LSEG) показват, че танкер под малтийски флаг, превозващ 40 000 метрични тона руски дизел, се е насочил към Ню Йорк след постигнатото споразумение с американския президент Доналд Тръмп.

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"Доколкото ми е известно, Министерството на енергетиката вече съобщи, че първият танкер действително е отплавал към получателите, към купувачите. Оттук нататък следващите доставки ще продължат с постоянен темп", заяви на редовния си брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.