Свят

Starlink все още бави атаките на Украйна, въпреки думите на Тръмп

Източници от украинското Министерство на отбраната съобщиха, че армията постоянно следи работата както на мрежата Starlink, така и на Starshield. Те добавиха, че „в момента няма потвърждение, че ограниченията са били премахнати“

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 октомври 2026, 12:41
Starlink все още бави атаките на Украйна, въпреки думите на Тръмп
Украински оператор на дрон   
Източник: iStock/GettyImages

У крайна все още регистрира проблеми с мрежата Starlink, съобщават източници от Министерството на отбраната, след като Доналд Тръмп заяви, че ограниченията върху сателитната връзка са били премахнати от Илон Мъск.

Източниците заявиха пред BBC, че се регистрират случаи на загуба на връзка при дронове, движещи се със скорост от 161 км/ч, което затруднява военните операции.

Президентът на САЩ отрече да е нареждал на технологичния милиардер да ограничава свързаността към военния аналог на Starlink - Starshield, преди да каже в четвъртък, че Мъск я е „възстановил“.

Преди това Мъск заяви, че не той стои зад забавянето, което засяга способността на Украйна да използва атакуващи дронове и да координира отбранителни операции.

Източниците от украинското Министерство на отбраната съобщиха, че армията постоянно следи работата както на мрежата Starlink, така и на Starshield. Те добавиха, че „в момента няма потвърждение, че тези ограничения са били премахнати“.

Миналата седмица Киев заяви, че скоростта на изходящата връзка към спътниците в ниска околоземна орбита е била ограничена, което е повлияло на скоростта, с която дроновете могат да се движат. Всеки дрон, движещ се с над 161 км/ч, е губил връзка, съобщиха официални лица.

Малко след това Мъск каза, че Starshield, който Украйна използва за част от операциите си, се контролира от военните на САЩ и загатна, че Пентагонът може да стои зад проблемите. Оттогава Белият дом неколкократно отрече умишлено да е налагал ограничения върху мрежата в Украйна.

В четвъртък, запитан относно докладите по темата, Тръмп отказа да каже дали е звънял на Мъск с искане да премахне ограниченията за услугата, но заяви: „В крайна сметка той я възстанови“.

Украйна използва както цивилната услуга Starlink, така и по-сигурната Starshield, в зависимост от необходимите комуникации. Мрежите използват 10 000 спътника в ниска околоземна орбита, за да осигурят свързаност, особено в отдалечени райони и на бойното поле. Starlink не функционира на територията на Русия и поради това не може да се използва от Киев за атаки извън Украйна.

Но съобщенията от Украйна за забавяне на услугата дойдоха по време на напрегнат дипломатически скандал между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски относно украинските удари върху руската петролна инфраструктура.

Изправен пред междинните избори следващия месец, Тръмп отмени някои санкции срещу Русия и договори сделка за внос на руски дизел за американския пазар - ход, критикуван от Украйна и нейните европейски съюзници.

Тръмп заяви, че ударите срещу руските петролни рафинерии, за които Киев твърди, че са от решаващо значение за спирането на основния източник на приходи за военните усилия на Москва, са тласнали световните цени нагоре.

Зеленски заяви, че САЩ са заплашили също да прекратят споделянето на разузнавателна информация, ако ударите не спрат.

По-рано в четвъртък, преди коментарите на Тръмп, Зеленски беше казал, че скоростта на системата все още не е напълно възстановена. „Чакам да се чуя с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Той обеща да ми върне информация до около 48 часа“, каза украинският президент.

Wall Street Journal съобщи, че Тръмп е казал на Мъск, че е разочарован от факта, че скоростта на системата Starlink все още е ограничена, и че след този разговор системата работи по-близо до нормалното.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Украйна Starlink Илон Мъск Доналд Тръмп Дронове Сателитна връзка Военни операции Starshield Ограничения САЩ
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