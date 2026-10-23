Кървава стрелба в предградие на Париж, намеси се антитерористичната прокуратура

Един човек е убит, а най-малко четирима са ранени при стрелба от автомобил на път между Трап и Ла Вериер, западно от Париж.

Заподозреният стрелец е арестуван в община Коаниер.

Френската антитерористична прокуратура е уведомена за случая, но засега не коментира инцидента.

Стрелба в Париж

Един човек беше убит, а най-малко четирима бяха ранени при улична стрелба в парижкото предградие Ивлин, съобщи френският телевизионен канал Бе Еф Ем Те Ве, цитиран от Ройтерс.

Стрелецът е бил арестуван в община Коаниер в департамент Ивлин западно от Париж, след като към 10:30 ч. местно време (11:30 ч. българско) е открил огън от автомобила си на главен път между градoвете Трап и Ла Вериер, уточнява телевизията, позовавайки се на представители на полицията.

Министър-председателят Себастиен Льокорню реагира на инцидента, като заяви, че националната прокуратура за борба с тероризма е била уведомена.

Стрелба в Париж, има жертви и ранени

"Научихме за много тежки събития в град Трап в Ивлин. Един човек беше убит, а четирима ранени. Всички средства на силите за сигурност и съдебната власт са напълно мобилизирани, а компетентните органи ще предоставят повече информация своевременно", написа Льокорню в социалната мрежа Екс.

Представители на антитерористичната прокуратура отказаха да коментират случая, посочи Ройтерс.

Властите, цитирани от Франс прес, съобщиха, че спасителни екипи пътуват към мястото на инцидента, като броят на жертвите на този етап не може да се определи.