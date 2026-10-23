България

ДСБ подкрепи искането за оставка на председателя на парламента Михаела Доцова

Демократическата формация настоява лидерът на управляващата партия Румен Радев в прав текст да поиска оттеглянето на шефа на парламента след скандала пред централата на „Прогресивна България“

Стела Христова Стела Христова

23 октомври 2026, 14:47
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П олитическа партия „Демократи за силна България“ (ДСБ) изцяло подкрепя искането за оставка на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и се обръща към лидера на управляващата партия Румен Радев тя да бъде поискана в прав текст. Това съобщи пресцентърът на формацията след проведено разширено заседание на националното ръководство.

ГЕРБ събира подписи за извънредно заседание и оставката на Доцова

Единодушното мнение на ръководството и парламентарната група на партийните представители е, че скандалният инцидент пред централата на „Прогресивна България“ представлява логично продължение на кампанията за противопоставяне, насаждане на страх и разделение, водена лично от премиера и президента.

„Недопустимо, възмутително“: ДПС атакува Доцова и поиска оставката ѝ

От политическата сила, която е част от коалицията „Демократична България“, подчертават, че управляващите се намират в паника от промяната в обществените настроения. Според ДСБ техният лидер и кандидат за президент са предприели агресивни нападки срещу опозицията и алтернативния демократичен кандидат за държавен глава Андрей Гюров. Неадекватната реакция на председателя на парламента, на Националната служба за охрана (НСО) и на присъстващите народни представители от мнозинството се посочва като пряко следствие от атмосферата на разделение, създадена от най-високото ниво в държавата.

ДБ поиска оставките на шефа на НСО и Михаела Доцова след случая „Колтуклиева“

По-рано през деня от ГЕРБ-СДС обявиха, че започват събиране на подписи за свикване на извънредно заседание на парламента и за официалното отстраняване на Доцова, като инициативата бе подкрепена от ДПС. За оставка категорично настояха и от „Демократична България“.

В същото време от „Прогресивна България“ заявиха, че няма да допуснат инцидентът със Соня Колтуклиева да се използва за опити за реабилитация на т.нар. „сглобка“.

Редактор: Стела Христова
Източник: Нелли Желева/БТА    
Михаела Доцова Оставка Народно събрание Политически скандал Прогресивна България Демократична България
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