България

„Недопустимо, възмутително“: ДПС атакува Доцова и поиска оставката ѝ

Партията се присъедини към подписката за отстраняването на председателя на парламента и настоя за оставката на генерал-майор Емил Тонев след инцидента със Соня Колтуклиева

23 октомври 2026, 12:44
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  • ДПС подкрепи искането за оставката на парламентарния председател Михаела Доцова и поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев след инцидента със Соня Колтуклиева.
  • Президентът Илияна Йотова също обяви, че ще поиска оставката на Тонев.
  • ГЕРБ и ДПС събират подписи за извънредно заседание на парламента и оставката на Доцова.

ДБ поиска оставките на шефа на НСО и Михаела Доцова след случая „Колтуклиева“

ДПС се присъединява към искането за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и настоява за оставката на началника на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев. Това съобщи депутатът от партията Искра Михайлова пред журналисти в парламента. Поводът е вчерашният инцидент, при който служител на НСО блъсна на земята журналиста Соня Колтуклиева, след като тя отвори вратата на автомобила на Михаела Доцова.

По-рано днес от ГЕРБ съобщиха, че събират подписи за извънредно заседание на парламента и за оставката на председателя Михаела Доцова. 

Цялата парламентарна група на ДПС се присъединява към подписката за оставката на Михаела Доцова и настояваме и за оставката на генерал-майор Тонев, който също наруши принципите на демократичната държава, заяви Михайлова.

Минути преди брифинга на ДПС, президентът Илияна Йотова съобщи, че ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев. "Много се радвам, че президентът Йотова сутринта, не много рано, е чула призивите от снощи", заяви Искра Михайлова.

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Ние тълкуваме това, което се случи снощи, като изключително опасна тенденция за използване на насилие. Съвпада с много други моменти, за които днес няма да говорим, защото тази тема сама по себе си е много важна. Но освен това имаше два елемента в позицията на всички колеги. Единият беше, че НСО посегна на български гражданин, на жена, дори нейното поведение да е било в някакво противоречие с техни протоколи. Несъобразеното насилие е насилие и то остава насилие, коментира Михайлова.

Това, което най-много възмути всички и най-вече жените в ДПС, е, че председателят на Народното събрание  Михаела Доцова избяга като последен нарушител, който блъска човек, причинява болка и вреда на човек и бяга. Качи се на колата си и избяга. Това е недопустимо, заяви Михайлова. "Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите на тази държава, независимо дали това е журналист, който може би задава неудобни въпроси, или просто човек, който минава по тротоара, по който минава председателят на Народното събрание. Недопустимо. Възмутително", заяви още депутатът.

Според ДПС Доцова просто не е достойна и не разбира какво ѝ дава тази позиция. Първо, тя ѝ дава отговорност, второ, изисква от нея чест и човечност. Нима беше толкова трудно да слезе от колата и да се поинтересува как е Соня Колтуклиева? Аз съм била охранявана от НСО и знам много добре, че охраняваното лице може да реагира в такива случаи. Който и каквото да казва, че това били само правилата на НСО, не е така. Тук има и човещина, а тази човещина липсва, каза Михайлова.

Точно заради това още снощи ние призовахме за две оставки като минимум. Първата е оставката на Михаела Доцова, а втората – на началника на генерал-майор Емил Тонев, защото е срам НСО да посяга на българските граждани, каза Михайлова. "Не само да посяга, но и да ги оставя безпомощни и лежащи по тротоарите на София. Чест, достойнство, пагон. Къде отидоха? Къде са? Нима пагонът позволява това? Не", каза още депутатът.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Източник: БТА, Николай Трифонов    
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