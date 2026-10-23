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Меган Маркъл: Ето защо баща ми няма контакт с децата ми

„Надявам се, че сега може да се разбере, че въпреки изопачаването от страна на определени медии през годините, всяка дистанция от баща ми и изборът ми да не му позволявам да има контакт с нашите деца беше поради една-единствена причина: да ги защитя“, казва херцогинята на Съсекс

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 октомври 2026, 13:24
Меган Маркъл: Ето защо баща ми няма контакт с децата ми
Меган Маркъл   
Източник: GettyImages

Х ерцогинята на Съсекс заяви, че е „дълбоко разстроена“ от обвиненията срещу баща ѝ Томас Маркъл за притежание на детски сексуални изображения, като добави, че през 2018 г. Столичната полиция (Metropolitan Police) я е уведомила за „тревожни обвинения“ срещу него.

Меган направи това изявление, след като беше съобщено, че баща ѝ, с когото тя е в отчуждени отношения от сватбата си с принц Хари, е разследван по твърдения, че е държал детски сексуални изображения в дома си, пише The independent.

Тя добави, че не е позволила на баща си да се срещне с двете деца на двойката - принц Арчи (на седем години) и принцеса Лилибет (на пет години), за да ги „защити“.

Разследват бащата на Меган Маркъл за детска порнография

В интервю за Daily Mail Томас-старши отрече да е притежавал детски сексуални изображения, наричайки обвиненията „болни лъжи“.

В официално изявление Меган каза: „Дълбоко съм разстроена от новините, които излязоха наяве през последните 24 часа, и мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали. През 2018 г. беше изпратено писмо до Столичната полиция и Командването за кралска и специализирана защита. Впоследствие това писмо беше споделено с мен. То съдържаше смущаващи и тревожни обвинения срещу баща ми и бях уверена, че те се разследват“.

Изявлението продължава: „Надявам се, че сега може да се разбере, че въпреки изопачаването от страна на определени медии през годините, всяка дистанция от баща ми и изборът ми да не му позволявам да има контакт с нашите деца беше поради една-единствена причина: да ги защитя. Вярвах, че властите правят същото и за останалите семейства.

Въпреки че мащабът на това, което беше разкрито сега, е по-отвратителен, отколкото някой би могъл да си представи, моята най-искрена надежда е, че правосъдието ще бъде раздадено изцяло и че приоритет остава безопасността и защитата на невинните деца“.

По-рано днес излезе информация, че бащата на Меган Маркъл, Томас Маркъл-старши, е заподозрян и разследван за притежание на детска порнография. Полубратът на херцогинята, Томас Маркъл-младши, съобщава, че е открил материалите в дома на баща им във Филипините.

Твърди се, че Томас-младши е открил видеоклипове на момичета на възраст не повече от 10 или 11 години, извършващи сексуални действия, както и 15-минутно видео с голи момичета на стария си мобилен телефон на баща си. „Когато намерих тези материали, бях ужасен и нямах друг избор, освен да докладвам баща си“, казва Томас-младши.

Според „The Sun“ от ФБР са „потвърдили получаването“ на клетвената декларация на Томас-младши и „се подготвят да започнат собствено разследване“. 

Меган е в обтегнати отношения с баща си от периода преди сватбата си с принц Хари през май 2018 г. Тогава публичното доверие беше сериозно подкопано, след като Томас Маркъл призна, че е участвал в инсценирани папарашки снимки срещу заплащане. Очакваше се Томас-старши да я заведе до олтара, но в крайна сметка той не присъства след скандал с инсценирани папарашки снимки и съобщени здравословни проблеми. Крал Чарлз (тогава принц на Уелс) го замести, за да придружи Меган по пътя към олтара. Оттогава бащата и дъщерята остават отчуждени.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The independent    
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