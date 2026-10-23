Стрелба край Хеброн преди изборите в Израел - двама убити, петима ранени

Нетаняху нареди пълно затваряне на Западния бряг след въоръжено нападение край Хеброн.

Двама предполагаеми нападатели са убити, а петима души са ранени.

Ограниченията са въведени дни преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври.

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди днес пълно затваряне на окупирания Западен бряг след въоръжено нападение, при което бяха ранени петима души, само няколко дни преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Според изявление на канцеларията му Нетаняху е заявил, че е било предотвратено "мащабно нападение". Той е разпоредил незабавно затваряне на град Хеброн, в близост до който е извършено нападението, както и пълно затваряне на Западния бряг, което се очаква да влезе в сила по-късно днес.

По-рано израелската армия съобщи, че нейни военнослужещи са застреляли двама мъже, които според нея са извършили въоръжено нападение близо до Хеброн. Най-малко петима души са били ранени, някои от които тежко.

Военните заявиха, че са предотвратили "терористично нападение срещу израелски цивилни" и че двамата нападателите са били въоръжени с автоматична пушка М16 и пистолет. Не бяха предоставени подробности за предполагаемата цел на нападението, нито за самоличността на двамата убити и ранените.

Впоследствие армията установи контролно-пропускателни пунктове и наложи ограничения на движението в палестинските населени места в района.

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Според израелските служби за спешна помощ петима души са били ранени и транспортирани към болници в Израел. При пристигането на спасителните екипи на мястото на нападението, близо до кръстовището Йехуда, стрелбата все още е продължавала.

Сред пострадалите са двама мъже на около 20 години с огнестрелни рани на краката, като единият е бил в безсъзнание и в тежко състояние.

"Пристигнахме на мястото на тежък инцидент, докато в района все още се стреляше", заяви Цуриел Едри от спасителния екип.

Властите съобщиха, че се води разследване.

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Нападението беше извършено броени дни преди парламентарните избори идния вторник, на които израелските избиратели ще решат дали да дадат нов мандат на Нетаняху, или да подкрепят политическа промяна.

Израелското правителство предупреди за възможни нападения от "враговете" на страната в навечерието на изборите.

Крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви днес, че нападението край Хеброн показва необходимостта от ограничаване на свободата на придвижване на палестинците на Западния бряг.

"Животът на жителите на Юдея и Самария, на заселниците, на войниците, на полицаите и на нашите бойци е милион пъти по-важен от свободата на придвижване", заяви той, използвайки израелското название за Западния бряг.

Преди годишнината от нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в ивицата Газа, Нетаняху заяви, че палестинското движение може да предприеме атака срещу Израел в опит да повлияе на изборните резултати. Той обаче не представи доказателства в подкрепа на твърдението си.