Как две лесбийки заблудиха Испанската католическа църква

И маше нещо необикновено в младоженеца на тази сватба. Свещеникът в църквата „Сан Хорхе“ в Ла Коруня, северозападна Испания, обаче не забеляза нищо, а малкото роднини, които присъстваха на събитието, не казаха нищо.

Необикновеното беше, че и „Марио“, и неговата булка Марсела бяха жени.

Годината е 1901 г., а съюзът между Елиза и Марсела остава единственият известен еднополов брак в историята на испанската католическа църква.

Сладката победа на двойката над консервативната култура на Испания от началото на 20-и век обаче беше краткотрайна.

Те трябваше да прекарат остатъка от живота си в бягство от преследване на два континента.

Сега историята на Елиза и Марсела се превръща във филм от режисьора Изабел Койшет. Тези две жени са били невероятно смели, казва Койшет, която също е написала и сценария за филма. „Бях очарована от историята им още първия път, когато чух за нея."

Elisa Sanchez Loriga and Marcela Gracia Ibeas were the first recorded same sex marriage in Spain in 1901, 105 years before it was legal. They met in the mid 1880s when Elisa was 23 years old and Marcela was 18, where they fell in love with each other. pic.twitter.com/o4bc6UrTCb