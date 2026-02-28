Свят

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие“ от парламента

Според него, с действията си, служебният премиер усилва страховете в обществото

28 февруари 2026, 13:46
Източник: БГНЕС

"Ескалацията на конфликта между Иран, Израел и САЩ вече е факт, а Гюров отново не знае какво, как и защо прави. Решил е да свика Съвет по сигурността към МС. Досега винаги, особено при служебно правителство, особено в подобна ситуация, са канени представители на НС. Най-малкото председателят на НС. Днес такава покана няма". Това написа председателят на комисията по отбрана в парламента Христо Гаджев в пост във Facebook, съобщи NOVA.

Извънредно: Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността заради Израел и Иран

"За трети път в три поредни дни се самозабрави и заобикаля парламента. Скри се от изслушването за самолетите, скри се от парламентарен контрол, днес пак се крие. А точно по темата военна операция срещу Иран и последващ ответен отговор трябва да има безупречна и точна комуникация между институциите", казва още Гаджев. И припомня, че министър-председателят е станал депутат от ПП под мотото "да върнем парламентаризма".

Израел удари Иран в "превантивна атака", САЩ се включиха (Следим на живо)

От Министерския съвет отговориха на критиките на Гаджев, като подчертаха, че са поканени само постоянните членове на Съвета по сигурността, а членовете на парламентарно представените партии не са сред тях. Те задължително влизат само в състава на Консултативния съвет по национална сигурност , казват още от "Дондуков" 1.

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие" от парламента

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие" от парламента

