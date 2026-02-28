Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

И зраелски удар по девическо училище в иранския град Минаб, провинция Хормозган, е причинил смъртта на най-малко 57 убити ученички, а 60 са били ранени, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Израел отваря училищата след нападението на Иран

Губернаторът на провинцията, Мохамад Радмер, потвърди пред ИРНА, че училището „Шаджарейе Таябе“ е било директно атакувано и че немалко момичета са загинали.

Той също така посочи, че 53 ученички все още са под развалините.

Радмер каза, че в училището се провеждат спасителни и помощни операции, добавяйки, че ситуацията със сигурността в града е под контрол.

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

САЩ и Израел нанесаха ракетни удари срещу Иран тази сутрин. Въоръжените сили на Ислямската република предприеха масирани ответни удари, насочени към Израел и американски военни бази в региона, с балистични ракети и дронове.