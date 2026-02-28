България

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

ИТН: Тази война ще доведе до огромен миграционен натиск

28 февруари 2026, 18:39
ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила
Източник: ИТН

"Войната в Иран, която очевидно започва за изключително кратък период от време, ще се отрази на България с особена сила.
Тази война ще доведе до огромен миграционен натиск от бягащо население, който обикновено е свързан със силно увеличаване на натиска от други страни".

Това обявиха в позиция във Фейсбук от "Има такъв народ".

След Съвета: Гюров с важни новини за националната сигурност

"При тази ситуация неизбежно натискът ще дойде върху външните граници на Европа. Коя е най-близката до конфликта външна граница на ЕС? България. На фона на това твърденията на управляващите, че този конфликт никак, ама никак не застрашава България, и вулгарното свикване на Съвета по сигурността, без в него да бъдат поканени парламентарно представените партии, е не само акт на пълно своеволие на кабинета "Петрохан", но и истинска, тотална безотговорност към съдбата на родината", посочват от ИТН.

"Предвид пълната неспособност на кабинета "Петрохан" да вземе необходимите мерки за засилване на охраната на българските граници и явната непригодност на този кабинет да оцени адекватно опасността за България, призоваваме президента Йотова към свикване на КСНС, където да се начертаят адекватни мерки за защита на границите на страната от евентуална масова миграционна вълна", допълват от ИТН.

Война в Иран Миграционен натиск ИТН
