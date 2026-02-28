ГЕРБ-СДС: Йотова да поеме отговорност за кабинета

В ъв връзка със заседанието на Съвета за сигурност без представители на Народното събрание, парламентарната група на ГЕРБ-СДС изрази своята загриженост, че "дори и по теми като национална сигурност сме свидетели на антисистемно поведение от страна на служебното правителство".

"България е парламентарна република", заявяват в позиция от ГЕРБ-СДС, след като днес се проведе Съвет за сигурност в Министерски съвет без участието на представители на политическите партии.

"В моменти на криза институциите не се стесняват – те се разширяват. Съветът по сигурността може да има постоянни членове, но политическата отговорност за националната сигурност се носи от Народното събрание. От хора, избрани пряко от гражданите.

Служебното правителство има временен мандат. Парламентът има демократична легитимност. Когато в международната среда има военно напрежение, прозрачността и включването на парламентарните сили не са предизборна арена, а гаранция за доверие.

Демокрацията не е удобство. Тя е процедура", подчертават от ГЕРБ-СДС.

"В момент на криза България има нужда от институционално единство, не от институционално затваряне. Временните правителства не трябва да вземат постоянни решения зад затворени врати. Легитимността не се назначава – тя се избира", поясняват от ГЕРБ-СДС.

"Настояваме за институционален контрол, не политическа сцена, в каквато служебното правителство превръща институциите. Призоваваме служебният министър-председател незабавно да предприеме действия по запознаване на парламентарно представените партии с решенията на Съвета за сигурност и мотивите за вземането им. Призоваваме и президентът Йотова да поеме отговорност за назначения от нея Министерски съвет и да не допуска чрез него парламентът бъде изтласкан от решенията за националната сигурност", допълват от ГЕРБ-СДС.