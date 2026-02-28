Любопитно

Край на режима „бий се или бягай“: Как 20 минути навън променят химията на мозъка ни?

Навикът за редовни разходки на чист въздух помага за намаляване на нивата на стрес, подобряване на настроението и възстановяване на емоционалния баланс

28 февруари 2026, 13:54
Край на режима „бий се или бягай“: Как 20 минути навън променят химията на мозъка ни?
Н авикът за редовни разходки на чист въздух помага за намаляване на нивата на стрес, подобряване на настроението и възстановяване на емоционалния баланс. За да получите още повече ползи, трябва да следвате тези прости съвети.

Защо престоят на открито намалява стреса

Свързаната със стреса мозъчна активност намалява

Когато изпитвате стрес, частта от мозъка, която ви помага да откривате и реагирате на потенциални заплахи, остава активна.

Много хора, които са хронично стресирани, са в състояние на постоянна бдителност. Естествената среда помага за възстановяване на фокуса и намалява чувството за постоянно наблюдение за заплахи. Тази промяна може да допринесе за по-спокойно настроение и по-добра емоционална регулация.

Това не означава, че разходката в парка е заместител на терапията или психиатричната помощ. Нещо повече, дори сравнително краткото излагане на естествената среда може да помогне на мозъка да излезе от режим на свръхбдителност и да се върне към по-регулирано базово ниво.

Изважда тялото от режим „бий се или бягай“

Когато стресът стане хроничен, нервната система може да прекарва повече време в състояние на повишена възбуда. Това означава, че сърдечната честота и кръвното налягане се повишават по-бързо, а нивата на хормони на стреса, като кортизол, остават повишени за по-дълго от нормалното.

Проучването, публикувано в Science Direct, показва, че излагането на природна среда е свързано с измерими промени в тези физиологични маркери. Резултатите показват, че прекарването на време сред природата е свързано с по-ниски нива на кортизол, сърдечна честота и кръвно налягане.

Терапевтът Линдзи Паоли казва, че прекарването на време на открито помага на нервната система да се регулира по-ефективно, отколкото на закрито, което води до по-добър сън, по-ясно мислене и намалена реакция на ежедневния стрес.

Подобряване на концентрацията

Когато постоянно превключвате между имейли, срещи и известия, вашата система за внимание остава ангажирана за дълги периоди от време. Това постоянно напрежение може да намали способността ви да се фокусирате ясно по-късно през деня.

В естествена среда вниманието е склонно да се измества в по-малко взискателен режим. Това може да доведе до намалена умствена умора и подобрена концентрация след това .

За тези, които се чувстват психически изтощени след тежък ден, чистият въздух може да помогне да се разсеят и да се „презаредят“.

Как да прекарваме повече време сред природата

Планирайте си го. Изберете конкретно време от деня, за да се разходите кратка или да излезете навън, например след обяд или преди вечеря. Записването на това в календара ви ще увеличи вероятността да го спазвате.

Отнема малко време. Само 10-20 минути на открито могат да бъдат достатъчни, за да възстановите стреса и фокуса. Ежедневната, ръководена рутина е по-устойчива от случайните дълги разходки.

Избягвайте джаджи на открито. Приберете телефона си по време на разходка, за да намалите стреса. Дори няколко минути без устройства могат да имат значение.

Разходете се заедно. Поканете приятел или член на семейството да се присъедини към вас за разходка или кафе навън. Комбинирането на времето, прекарано на открито, със социализация ще добави още повече ползи.

