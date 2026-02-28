Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене

„Вечните химикали“, известни като PFAS, изглежда ускоряват стареенето при мъжете на възраст около 50–65 години, показва ново изследване. PFAS (пер- и полифлуороалкилови вещества) се наричат „вечни химикали“, защото се разграждат изключително бавно. Според американските Национални академии на науките, инженерството и медицината, тези вещества се откриват в кръвта на около 98% от населението на САЩ.

Епигенетичното стареене – измерване на биологичната, а не на хронологичната възраст – е било най-изразено при мъжете в изследването. Най-силна връзка между PFAS експозицията и ускореното биологично стареене е наблюдавана при мъже на възраст 50–65 години, заяви проф. Сянгвей Ли от Медицинското училище на Медицинско училище към Университет „Шанхай Дзяо Тун“. При по-млади мъже и при мъже над 65 години връзката е по-слаба и статистически незначима. При жените са наблюдавани по-слаби и по-непоследователни ефекти.

Експертите смятат, че резултатите могат да отразяват „полоспецифичен ефект“, характерен за химикали, които нарушават ендокринната система – ключова регулаторна мрежа за растеж, метаболизъм, настроение и репродуктивни функции.

При мъжете натрупването на PFAS може да понижи тестостерона, да влоши качеството на сперматозоидите и да увеличи риска от рак на тестисите и бъбреците. Изследването, публикувано в списание Frontiers in Aging, използва данни от 326 възрастни участници, включени в американското национално здравно проучване Национално изследване на здравето и храненето на населението.

PFAS химикалите се използват от 1950-те години за производство на незалепващи, водо- и маслоустойчиви продукти и са свързвани със сериозни заболявания като рак, хормонални нарушения, безплодие, висок холестерол и заболявания на щитовидната жлеза.