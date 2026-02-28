Любопитно

Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене

Епигенетичното стареене – измерване на биологичната, а не на хронологичната възраст – е било най-изразено при мъжете в изследване

28 февруари 2026, 13:50
Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене
Източник: iStock

„Вечните химикали“, известни като PFAS, изглежда ускоряват стареенето при мъжете на възраст около 50–65 години, показва ново изследване. PFAS (пер- и полифлуороалкилови вещества) се наричат „вечни химикали“, защото се разграждат изключително бавно. Според американските Национални академии на науките, инженерството и медицината, тези вещества се откриват в кръвта на около 98% от населението на САЩ.

Съвети против стареене от най-красивите звезди
10 снимки
Дженифър Анистън
Дженифър Лопез
синди крауфорд
Анджелина Джоли

Епигенетичното стареене – измерване на биологичната, а не на хронологичната възраст – е било най-изразено при мъжете в изследването. Най-силна връзка между PFAS експозицията и ускореното биологично стареене е наблюдавана при мъже на възраст 50–65 години, заяви проф. Сянгвей Ли от Медицинското училище на Медицинско училище към Университет „Шанхай Дзяо Тун“. При по-млади мъже и при мъже над 65 години връзката е по-слаба и статистически незначима. При жените са наблюдавани по-слаби и по-непоследователни ефекти.

5 съвета за здраве и красота: Как да запазим младостта по-дълго
5 снимки
сватба младоженци двойка любов
хоум офис
компютър
бърнаут напрежение работа работно място стрес офис

Експертите смятат, че резултатите могат да отразяват „полоспецифичен ефект“, характерен за химикали, които нарушават ендокринната система – ключова регулаторна мрежа за растеж, метаболизъм, настроение и репродуктивни функции.

При мъжете натрупването на PFAS може да понижи тестостерона, да влоши качеството на сперматозоидите и да увеличи риска от рак на тестисите и бъбреците. Изследването, публикувано в списание Frontiers in Aging, използва данни от 326 възрастни участници, включени в американското национално здравно проучване Национално изследване на здравето и храненето на населението.

Как да запазим младостта си: 11 безценни съвета
11 снимки
младост
младост
младост
младост

PFAS химикалите се използват от 1950-те години за производство на незалепващи, водо- и маслоустойчиви продукти и са свързвани със сериозни заболявания като рак, хормонални нарушения, безплодие, висок холестерол и заболявания на щитовидната жлеза.

Източник: БГНЕС    
PFAS Вечни химикали Ускорено стареене Мъже 50-65 години Епигенетично стареене Ендокринна система Хормонални нарушения Рак Биологична възраст Национално изследване на здравето
Последвайте ни

По темата

Израел удари Иран в

Израел удари Иран в "превантивна атака", САЩ се включиха (Следим на живо)

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие“ от парламента

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие“ от парламента

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

pariteni.bg
Китай пуска твърдотелни батерии тази година, обещава безумен пробег

Китай пуска твърдотелни батерии тази година, обещава безумен пробег

carmarket.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 1 ден
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 1 ден
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 1 ден
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Костадин Костадинов и група негови привърженици блокираха входа на Министерски съвет

Костадин Костадинов и група негови привърженици блокираха входа на Министерски съвет

България Преди 7 минути

“Това е жалка трагедия. Нищо от това нямаше да се случи, ако бях допуснат до МС”, обясни Костадинов

Аятолах Али Хаменей

Пирамидата на властта в Техеран: Кой и как управлява Иран

Свят Преди 33 минути

Структурата на иранския режим е изградена след Ислямската революция от 1979 г., която помете монархията в Иран и създаде държава, която е отчасти теокрация, отчасти република – с шепа полудемократични институции, обгърнати от система, която в крайна сметка е религиозна

Андрей Арнаудов: Невиждана битка за имоти ще изненада зрителите на NOVA тази вечер

Андрей Арнаудов: Невиждана битка за имоти ще изненада зрителите на NOVA тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Тази вечер от 20.00 ч. по NOVA предстои поредната вълнуваща премиера, която даде сериозна заявка да се превърне в новата звезда на телевизионния ефир у нас

Първи думи от режима на Иран след атаката на САЩ и Израел

Първи думи от режима на Иран след атаката на САЩ и Израел

Свят Преди 2 часа

Върховният орган по сигурността на Иран обеща „смазващ отговор“

Завладяващи истории и премиерни заглавия в петата седмица на „Треска за Оскари“

Завладяващи истории и премиерни заглавия в петата седмица на „Треска за Оскари“

Любопитно Преди 3 часа

Зрителите могат да спечелят и страхотни награди в играта на Facebook страницата на KINO NOVA

Емил Дечев: Взели сме мерки заради войната, няма опасност за България

Емил Дечев: Взели сме мерки заради войната, няма опасност за България

България Преди 3 часа

Министърът обяви мащабни рокади в МВР и се ангажира с предотвратяване на нов опит за касиране на изборите

Близкият изток пламна: Иран удари базата на САЩ в Бахрейн, експлозии и в Абу Даби

Близкият изток пламна: Иран удари базата на САЩ в Бахрейн, експлозии и в Абу Даби

Свят Преди 3 часа

Пентагонът кръсти операцията срещу Иран „Епична ярост“

Пентагонът кръсти операцията срещу Иран „Епична ярост“

Свят Преди 3 часа

Миналогодишните удари срещу ядрените съоръжения на Иран носеха кодовото име „Операция Среднощен чук“ (Operation Midnight Hammer)

<p>Министър Нейнски сформира Кризисен щаб заради ескалацията между Израел и Иран</p>

Министър Нейнски сформира Кризисен щаб заради ескалация между Израел и Иран: Пълна мобилизация на българската дипломация

България Преди 3 часа

Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР

.

148 години свобода: Специална програма на NOVA за националния празник

Любопитно Преди 4 часа

Празнични формати и телевизионната премиера на два български филма

Има ли заплаха за България? Министър Запрянов с коментар след атаката в Иран

Има ли заплаха за България? Министър Запрянов с коментар след атаката в Иран

България Преди 4 часа

Днес на Съвета на сигурност ще бъдат обсъдени въпросите, свързани с евакуацията на българските граждани оттам, каза още военният министър

Снимката е илюстративна

Иран отвърна на удара: Ракети летят към Израел, обявена е въздушна тревога

Свят Преди 4 часа

,

Керемедчиев: Израелските удари слагат край на преговорите между САЩ и Иран

България Преди 4 часа

Очаква се мащабен отговор от Техеран, който може да въвлече американската армия в конфликта

Тръмп потвърди: САЩ започнаха военна кампания срещу Иран

Тръмп потвърди: САЩ започнаха военна кампания срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Той заяви, че „ще унищожим ракетите им и ще сринем със земята ракетната им индустрия. Тя ще бъде напълно... заличена“.

Извънредно: Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността заради Израел и Иран

Извънредно: Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността заради Израел и Иран

Свят Преди 5 часа

На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток

Божидар Божанов: Нямаме нищо общо с „Петрохан”, това е пропаганда

Божидар Божанов: Нямаме нищо общо с „Петрохан”, това е пропаганда

България Преди 5 часа

Съпредседателят на ДБ обвини КЕВР и предишното мнозинство за високите сметки за ток и вода

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Деми Мур отряза емблематичната си коса – и модата веднага я последва

Edna.bg

Андрей Арнаудов: Две готини и инициативни семейства влизат в първото брокерско риалити тази вечер

Edna.bg

Зидан разкри любовта си към бокса и Майк Тайсън

Gong.bg

Национал на България ще се евакуира от Израел

Gong.bg

„Възраждане” блокира входа на Министерския съвет

Nova.bg

Израел нанесе удари, а САЩ стартираха военна операция срещу Иран (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg