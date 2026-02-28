Свят

Пирамидата на властта в Техеран: Кой и как управлява Иран

Структурата на иранския режим е изградена след Ислямската революция от 1979 г., която помете монархията в Иран и създаде държава, която е отчасти теокрация, отчасти република – с шепа полудемократични институции, обгърнати от система, която в крайна сметка е религиозна

28 февруари 2026, 14:31
У дарите на Израел срещу Иран са били насочени към високопоставени фигури, включително върховния лидер аятолах Али Хаменей, президента Масуд Пезешкиян  и началника на генералния щаб на въоръжените сили Абдолрахим Мусави, съобщиха два израелски източника пред CNN.

Структурата на иранския режим е изградена след Ислямската революция от 1979 г., която помете монархията в Иран и създаде държава, която е отчасти теокрация, отчасти република – с шепа полудемократични институции, обгърнати от система, която в крайна сметка е религиозна.

Ето как функционира властта в страната

Върховен лидер: На върха на властовата структура на Иран стои върховният лидер аятолах Али Хаменей. Лидерът е държавен глава, главнокомандващ на въоръжените сили и има власт над националната полиция и полицията по морала. Той също така назначава половината от 12-те членове на Съвета на пазителите; иранският парламент избира другата половина.

Съвет на пазителите: Този орган от 12 юристи наблюдава дейността на иранския парламент, определя дали приетите закони са съвместими с шериата и може да изисква законодателството да бъде преразгледано.

Съветът също така одобрява кандидатите за парламент, президент и Събранието на експертите, което означава, че може да блокира определени кандидати да се кандидатират за публична длъжност.

Събрание на експертите: Този орган от 88 юристи, пряко избирани от обществото от списък с кандидати, одобрени от Съвета на пазителите, има задачата да контролира властта на върховния лидер.

Но не е ясно как събранието упражнява своите правомощия: то се събира само за една седмица годишно; заседанията му са тайни; и не е известно някога да е оспорвало решения на върховен лидер.

Президент: Ръководителят на избраното правителство е пряко отговорен пред върховния лидер. Има право на максимум два четиригодишни мандата, като президентът прилага политики в рамката, очертана от върховния лидер, и ръководи иранската дипломация.

Парламент: С 290 членове, също избирани за четиригодишни мандати, парламентът изготвя законодателство, ратифицира договори и одобрява бюджета. Заседанията му са открити за обществеността, а разискванията се излъчват.

Източник: CNN    
