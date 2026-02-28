Свят

Москва изригна срещу САЩ и Израел: „Безразсъдна агресия“

28 февруари 2026, 13:21
Москва изригна срещу САЩ и Израел: „Безразсъдна агресия"
Източник: БТА

Р уското външно министерство заяви, че Русия настоява за незабавно връщане към политическо и дипломатическо уреждане на ситуацията около Иран, предаде руската информационна агенция ТАСС. Русия е готова да съдейства за търсене на мирно решение, основано на международното право и баланс на интересите около Иран.

Министерството добави, че ръководството на ООН и МААЕ трябва незабавно да предостави обективна оценка на безотговорните актове на разрушение в Близкия изток.

Безразсъдната въоръжена агресия на САЩ и Израел е непровокирана. Опасното приключение на САЩ и Израел бързо приближава Близкия изток към хуманитарна, икономическа и радиологична катастрофа, се казва в изявлението на министерството. 

САЩ и Израел атакуваха Иран под прикритието на подновени преговори. Мотивите на САЩ и Израел в иранската ситуация нямат нищо общо с режима за неразпространение на ядрени оръжия. Отговорността за спиралата на насилието е изцяло на САЩ и Израел, които се опитват да унищожат ръководството на Иран, заяви руското външно министерство. 

Те отбелязаха, че израелците са изпращали фалшиви сигнали към Русия за липсата на интерес към военна конфронтация с иранците. САЩ и Израел потапят Близкия изток в бездна от неконтролирана ескалация, тласкайки страните да предприемат сериозни контрамерки.  

Източник: ТАСС    
