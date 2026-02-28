„Исторически урок“ от Техеран: Кои са елитните сили, с които Иран плаши САЩ и Израел

С АЩ и Израел удариха тази сутрин с ракети Ислямска република Иран. Ударите дойдоха неочаквано, на фона на течащи мирни преговори между САЩ и Иран. Силите на ислямската република обаче бързо успяха да отговорят с удари по Израел, както и по американски военни бази, намиращи се в Близкия изток.

Конфликтът не изглежда, че ще може да се реши бързо, като Върховният съвет за национална сигурност на Иран (ВНСС) обеща „смазващ отговор“. Иранската армия заяви, че ще предостави „исторически урок“ на Израел и Съединените щати след ударите по ирански градове.

„Към членовете на Ислямския революционен гвардейски корпус, въоръжените сили и цялата полиция казвам тази вечер, че трябва да сложите оръжията си и ще имате пълен имунитет или, в противен случай, ще се изправите пред сигурна смърт“, заяви президентът Доналд Тръмп в своето обръщение, обявявайки „мащабна“ операция в Иран.

Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC), елитното крило на иранската армия, подкрепя иранския режим в продължение на десетилетия. На него е възложено както да се бори с врагове в чужбина, така и да потушава протести у дома. Ето какво трябва да знаете за него.

Какво представлява IRGC и как е създаден?

IRGC съществува, за да „пази“ теокрацията. След като последният монарх на Иран беше свален през 1979 г., различни паравоенни групи, които помогнаха за ускоряване на неговото падане, се обединиха в IRGC.

Той се противопостави на първоначалните опити да бъде включен в редовната армия и затвърди властта си по време на участието си във Ирано-иракската война през 80-те години.

Днес това е най-могъщият клон на иранските въоръжени сили, независим от редовната армия. Състоящ се от между 150 000 и 190 000 военнослужещи, той разполага със сухопътни войски, военноморски сили, военновъздушни сили и разузнавателно крило, като също така се е вплел в цялата цивилна икономика на Иран.

Какво представляват силите „Кудс“?

Quds Force е експедиционна част, съставена от най-елитните бойци на IRGC. Първоначално ѝ е възложено да извършва операции в чужбина, започвайки с Хизбула в Ливан. Оттогава силата е подкрепяла няколко недържавни актьори в Близкия изток – от Хамас в Газа до хутите в Йемен и дори талибаните в Афганистан през 90-те години.

Какво представлява „Басидж“?

Basij – друг от петте клона на IRGC – действа като полицията: видима, на улично ниво, вътрешна. Означаваща „мобилизация“ на фарси, Басидж е доброволческа група, която набира членове от цялата страна, често от по-бедни и по-консервативни среди. На нея е възложено да подкрепя режима в страната и да налага ислямския морал сред обществото.