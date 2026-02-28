Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Близкият изток пламна: Иран удари базата на САЩ в Бахрейн, експлозии и в Абу Даби

Н ай-малко 40 души, сред които много деца, са загинали при опустошителен удар по начално училище за момичета в град Минаб, Южен Иран. Иранската държавна телевизия потвърди черната статистика, като уточни, че ранените при атаката в провинция Хормозган са най-малко 45. Много от тях са в критично състояние, а спасителните екипи продължават да издирват оцелели под руините, съобщава Associated Press.

Трагедията се разиграва на фона на мащабната военна операция на САЩ и Израел срещу Иран. В цялата страна се съобщава за мощни експлозии. В столицата Техеран властите са блокирали пътищата към комплекса на върховния лидер Али Хаменей, докато в града отекват взривове. Първата експлозия е била чута в непосредствена близост до кабинета на Хаменей, за чието местонахождение в момента няма официална информация.

Администрацията на Доналд Тръмп обяви, че ударите са насочени срещу военни обекти, символи на правителството и разузнавателни цели. Президентът Тръмп призова иранския народ да „поеме управлението на своето правителство“, отбелязвайки началото на „нова глава“ в американската намеса в региона.

Докато Израел потвърди, че е започнал атака срещу страната, иранските власти все още не са предоставили официални данни за общия брой на жертвите в национален мащаб, извън трагедията в училището в Минаб. Това е вторият случай за последните осем месеца, в който администрацията на Тръмп използва пряка военна сила срещу Ислямската република.

Ескалацията в Близкия изток: Какво се случи от сутринта до момента

Днешният ден беляза началото на мащабен военен сблъсък, който промени архитектурата на сигурността в целия свят. Ето ключовите моменти от развитието на ситуацията:

Начало на операция „Ревът на лъва“: Съединените щати и Израел обявиха съвместна военна кампания срещу Ислямската република. Основната цел на ударите е неутрализиране на иранската ядрена програма и командните центрове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР).

Взривове в сърцето на Техеран: Първите атаки бяха насочени срещу стратегически обекти в иранската столица. Съобщава се за разрушения в близост до ключови правителствени комплекси, а пътищата към резиденцията на върховния лидер Али Хаменей бяха блокирани от сили за сигурност.

Удари в цялата страна: Конфликтът бързо излезе извън границите на столицата, като ракети поразиха цели в градовете Исфахан, Шираз и Керман. Иранските власти съобщиха за сериозни прекъсвания в комуникациите и интернет услугите в големите населени места.

Трагедията в Минаб: Най-тежкият удар по цивилното население дойде от провинция Хормозган. Директно попадение в начално девическо училище отне живота на десетки деца и учители, превръщайки се в най-черната точка от началото на операцията.

Политическият призив на Тръмп: Американският президент Доналд Тръмп направи обръщение, в което призова иранския народ да вземе съдбата си в свои ръце и да смени управлението в Техеран, определяйки военните действия като „шанс за нова глава“.

Реакцията в България: Предвид извънредната ситуация и потенциалните рискове от бежанска вълна и енергийна криза, премиерът Андрей Гюров свика спешно заседание на Съвета по сигурността в София.