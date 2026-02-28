Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

„Исторически урок“ от Техеран: Кои са елитните сили, с които Иран плаши САЩ и Израел

Б урдж Халифа в Дубай беше евакуирана на 28 февруари 2026 г., след като в целия град бяха докладвани силни експлозии – част от ескалиращия конфликт между САЩ, Израел и Иран.

Ирански ракетни атаки взеха под прицел свързани със САЩ бази в Залива, включително в Катар, Кувейт, ОАЕ и Бахрейн, докато американските и израелските сили нанесоха удари по иранската военна инфраструктура и позиции на ръководството в рамките на операциите „Епична ярост“ и „Лъвски рев“.

JUST IN🇮🇷❌🇦🇪🔥 An Evacuation of people and VVIPs from the tallest building in the world, the Burj Khalifa has begun in Dubai amid rising Iranian Missiles threats and potential strikes on Burj Khalifa.



🚨There are no Air Defense systems on earth to intercept Iranian missiles… pic.twitter.com/iH9sFajCP8 — RKM (@rkmtimes) February 28, 2026

В Дубай жителите съобщиха за сирени и бърза евакуация, докато властите прилагаха спешни мерки за безопасност. Министерството на отбраната на ОАЕ осъди ракетния удар като „грубо нарушение на националния суверенитет и международното право“ и потвърди, че най-малко един цивилен е загинал в Абу Даби. Подобни тревоги бяха издадени в Доха, Кувейт Сити и Рияд, като се съобщава за експлозии в множество градове в региона.

Конфликтът парализира цивилния живот и въздушния транспорт. Държавите от Залива, включително Катар, Кувейт и ОАЕ, затвориха въздушното си пространство за неопределено време, докато Израел преустанови всички полети и активира национално извънредно положение. Болници в Израел, като медицинския център „Шеба“, преместиха дейността си под земята, за да продължат грижите за пациентите.

Bahrain and Qatar face repeated strikes. Burj Khalifa is reportedly evacuated l, target is not GCC states. The focus is US air bases, aim is to disrupt operations and weaken US military action in the region. #Iran #Bahrain #Tehran #Kuwait #Qatar #AbuDhabi #Israel #Riyadh #Trump pic.twitter.com/12hvH5OzQx — Savage Spit (@Waleedahmdd) February 28, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди началото на мащабни бойни операции съвместно с Израел, докато израелският премиер Бенямин Нетаняху се закани, че атаките срещу ирански военни и лидерски цели ще продължат „толкова дълго, колкото е необходимо“. Иранските сили отговориха с ракетни залпове, насочени към американските бази в Залива, предупреждавайки, че всички американски интереси в региона са в техния обсег.

Евакуацията на емблематичния небостъргач в Дубай подчертава мащаба на сътресенията за цивилното население в условията на бързо засилваща се война и подчертава заплахата за градските центрове в целия Персийски залив.