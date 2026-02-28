Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

К итай изрази тревога от възможна по-нататъшна ескалация в Близкия изток и призова за „незабавно прекратяване“ на насилието, след като САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран, а Техеран отвърна с ракетни атаки.

„Китай призовава за незабавно спиране на военните действия, за избягване на допълнително изостряне на напрежението и насърчава възобновяването на диалога и преговорите за запазване на мира и стабилността в Близкия изток“, се казва в изявление на китайското външно министерство.

„Националният суверенитет, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат уважавани“, допълват от МВнР на Китай.