Свят

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Тя не съответства на международното право

28 февруари 2026, 15:44
Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран
Източник: AP/БТА

А таката срещу Иран, която Израел определи като "превантивна" не съответства на международното право, заявиха норвежкият министър на външните работи Еспен Барт Ейде и испанският премиер Педро Санчес, като призоваха за дипломатическо решение на конфликта, предаде "Ройтерс".

Москва изригна срещу САЩ и Израел: „Безразсъдна агресия“

"Израел определи атаката като превантивен удар, но тя не съответства на международното право. Една превантивна атака предполага съществуването на непосредствена опасност", заяви Еспен Барт Ейде в писмо, изпратено до редакцията на АФП.

"Призоваваме двете страни да проявят сдържаност и да не се отказват от възможността за намиране на решение на конфликта по пътя на дипломацията", допълни Ейде.

От своя страна, Педро Санчес посочи в публикация в X, че отхвърля едностранните военни действия на САЩ и Израел, които според него представляват ескалация и допринасят за един по-несигурен и враждебен международен ред.

Първи думи от режима на Иран след атаката на САЩ и Израел

"Настояваме за незабавна деескалация и пълно зачитане на международното право", подчерта испанският премиер.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Атака срещу Иран Израел Международно право
Последвайте ни
Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

Израел удари Иран в

Израел удари Иран в "превантивна атака", САЩ се включиха (Следим на живо)

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 1 ден
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 1 ден
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 1 ден
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците</p>

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм

България Преди 1 час

Чакам да се намери решение как бързо да се приберем до България, казва още Папазов

Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

Свят Преди 1 час

Бурдж Халифа в Дубай беше евакуирана на 28 февруари 2026 г., след като в целия град бяха докладвани силни експлозии – част от ескалиращия конфликт между САЩ, Израел и Иран

<p>&bdquo;Исторически урок&ldquo;: Елитните сили, с които Иран плаши света</p>

„Исторически урок“ от Техеран: Кои са елитните сили, с които Иран плаши САЩ и Израел

Свят Преди 2 часа

Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC), елитното крило на иранската армия, подкрепя иранския режим в продължение на десетилетия. На него е възложено както да се бори с врагове в чужбина, така и да потушава протести у дома. Ето какво трябва да знаете за него

Край на режима „бий се или бягай“: Как 20 минути навън променят химията на мозъка ни?

Край на режима „бий се или бягай“: Как 20 минути навън променят химията на мозъка ни?

Любопитно Преди 2 часа

Навикът за редовни разходки на чист въздух помага за намаляване на нивата на стрес, подобряване на настроението и възстановяване на емоционалния баланс

Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене

Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене

Любопитно Преди 2 часа

Епигенетичното стареене – измерване на биологичната, а не на хронологичната възраст – е било най-изразено при мъжете в изследване

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие“ от парламента

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие“ от парламента

Свят Преди 2 часа

Според него, с действията си, служебният премиер усилва страховете в обществото

Москва изригна срещу САЩ и Израел: „Безразсъдна агресия“

Москва изригна срещу САЩ и Израел: „Безразсъдна агресия“

Свят Преди 3 часа

Андрей Арнаудов: Невиждана битка за имоти ще изненада зрителите на NOVA тази вечер

Андрей Арнаудов: Невиждана битка за имоти ще изненада зрителите на NOVA тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Тази вечер от 20.00 ч. по NOVA предстои поредната вълнуваща премиера, която даде сериозна заявка да се превърне в новата звезда на телевизионния ефир у нас

Първи думи от режима на Иран след атаката на САЩ и Израел

Първи думи от режима на Иран след атаката на САЩ и Израел

Свят Преди 4 часа

Върховният орган по сигурността на Иран обеща „смазващ отговор“

Светът затаи дъх: Реакциите след атаката срещу Техеран

Светът затаи дъх: Реакциите след атаката срещу Техеран

Свят Преди 4 часа

Завладяващи истории и премиерни заглавия в петата седмица на „Треска за Оскари“

Завладяващи истории и премиерни заглавия в петата седмица на „Треска за Оскари“

Любопитно Преди 4 часа

Зрителите могат да спечелят и страхотни награди в играта на Facebook страницата на KINO NOVA

Емил Дечев: Взели сме мерки заради войната, няма опасност за България

Емил Дечев: Взели сме мерки заради войната, няма опасност за България

България Преди 5 часа

Министърът обяви мащабни рокади в МВР и се ангажира с предотвратяване на нов опит за касиране на изборите

Близкият изток пламна: Иран удари базата на САЩ в Бахрейн, експлозии и в Абу Даби

Близкият изток пламна: Иран удари базата на САЩ в Бахрейн, експлозии и в Абу Даби

Свят Преди 5 часа

Пентагонът кръсти операцията срещу Иран „Епична ярост“

Пентагонът кръсти операцията срещу Иран „Епична ярост“

Свят Преди 5 часа

Миналогодишните удари срещу ядрените съоръжения на Иран носеха кодовото име „Операция Среднощен чук“ (Operation Midnight Hammer)

<p>Министър Нейнски сформира Кризисен щаб заради ескалацията между Израел и Иран</p>

Министър Нейнски сформира Кризисен щаб заради ескалация между Израел и Иран: Пълна мобилизация на българската дипломация

България Преди 5 часа

Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР

.

148 години свобода: Специална програма на NOVA за националния празник

Любопитно Преди 5 часа

Празнични формати и телевизионната премиера на два български филма

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Деми Мур отряза емблематичната си коса – и модата веднага я последва

Edna.bg

Андрей Арнаудов: Две готини и инициативни семейства влизат в първото брокерско риалити тази вечер

Edna.bg

Затягат контрола: край на умишленото губене на време във футбола

Gong.bg

Станислав Митков спечели сребро в олимпийското таекуондо

Gong.bg

Гюров: Няма директна военна опасност за България

Nova.bg

Израел нанесе удари, а САЩ стартираха военна операция срещу Иран (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg