Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

А таката срещу Иран, която Израел определи като "превантивна" не съответства на международното право, заявиха норвежкият министър на външните работи Еспен Барт Ейде и испанският премиер Педро Санчес, като призоваха за дипломатическо решение на конфликта, предаде "Ройтерс".

"Израел определи атаката като превантивен удар, но тя не съответства на международното право. Една превантивна атака предполага съществуването на непосредствена опасност", заяви Еспен Барт Ейде в писмо, изпратено до редакцията на АФП.

"Призоваваме двете страни да проявят сдържаност и да не се отказват от възможността за намиране на решение на конфликта по пътя на дипломацията", допълни Ейде.

От своя страна, Педро Санчес посочи в публикация в X, че отхвърля едностранните военни действия на САЩ и Израел, които според него представляват ескалация и допринасят за един по-несигурен и враждебен международен ред.

"Настояваме за незабавна деескалация и пълно зачитане на международното право", подчерта испанският премиер.