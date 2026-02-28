Л идерът на “Възраждане” Костадин Костадинов и група негови привърженици блокираха входа на Министерски съвет.

Привърженик на “Възраждане” наметнат с българския трикольор излезе за кратко, държейки плакат, на който е написано: “Не искаме война”.

Той заяви на всеослушание, че “ни управляват фашисти”. В момента журналистите чакат да бъдат допуснати на задния вход на МС. Те са обградени от няколко десетки привърженици на “Възраждане”. Сред тях са лидерът на партията Костадин Костадинов и редица народни представители от тяхната група, сред които е Цончо Ганев.

Ситуацията остава спокойна. След като не успяха да влязат от задния вход журналистите отново отидоха към главния, последвани от политиците и привърженици на “Възраждане”.

“Това е жалка трагедия. Нищо от това нямаше да се случи, ако бях допуснат до МС”, обясни Костадинов, който обвини Андрей Гюров, че е страхливец.