Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Най-малко четири сгради са били ударени в резиденцията в центъра на Техеран

28 февруари 2026, 14:49
С ателитна снимка, направена днес, показва черен дим и обширни щети в резиденцията на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Най-малко четири сгради са били ударени в резиденцията в центъра на Техеран.

Снимката, направена от Airbus и публикувана от Sky News, е заснета в 11:06 ч. местно време.

По-рано ирански официален представител заяви пред агенция Reuters, че Хаменей не се намира в Техеран и е бил преместен на безопасно място.

Днес, 28 февруари, "Израел започна превантивна атака срещу Иран, за да елиминира заплахите за сигурността". Поради опасността от ответни удари в цялата страна е обявено извънредно положение, а гражданите се призовават да останат в близост до укрития.

Министърът на отбраната на Израел Исраел Кац обяви въвеждането на "незабавно извънредно положение в цялата страна“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са започнали военна кампания в Иран за премахване на заплахите от страна на действащия режим. Основната цел на операцията е защитата на американския народ и съюзниците.

Техеран отговори на акатите, като нанесе удари по Израел и американски бази в ОАЕ, Бахрейн и други държави в региона.

Кой е върховният лидер на Иран Али Хаменей

Върховният лидер на Иран Али Хаменей, стълб на теократичната му система след ислямската революция, се справи с поредица от кризи по време на управлението си със смесица от репресии и стратегически маневри, но сега може да се изправи пред най-голямото си предизвикателство. 

САЩ и Израел предприеха удари срещу цели в ирански градове в събота, предизвиквайки бърз отговор от Ислямската република, чиято Гвардия обяви началото на вълна от ракетни и дронови атаки срещу Израел. Макар че обхватът на атаката срещу Иран предстои да се види, тя може да варира от ограничена до насочена към самия връх на ръководството. 86-годишният Хаменей властва в Иран през последните три десетилетия и половина, откакто пое поста доживотен лидер през 1989 г. като лидер на ислямската революция след смъртта на основателя на революцията аятолах Рухолах Хомейни. Той остана на власт, след като преодоля студентските демонстрации през 1999 г., масовите протести през 2009 г., предизвикани от оспорвани президентски избори, и демонстрациите през 2019 г., които бяха брутално потушени. Той също така оцеля след движението „Жена, живот, свобода“ от 2022-2023 г., предизвикано от смъртта в ареста на иранската кюрдка Махса Амини, която беше арестувана за предполагаемо нарушаване на строгия дрескод за жените. Хаменей беше принуден да се укрие по време на 12-дневната война срещу Израел през юни, която разкри дълбокото проникване на израелското разузнаване в ислямската република, довело до убийството на ключови служители по сигурността при въздушни удари. Но той оцеля след тази война и след като националните протести отново разтърсиха Ислямската република по-рано тази година, той се оказа непокорен както винаги.

Строга охрана 

Хаменей живее под най-строга охрана и сравнително редките му публични изяви никога не се обявяват предварително или не се излъчват на живо. Като върховен лидер той никога не стъпва извън страната, прецедент, създаден от Хомейни след триумфалното му завръщане в Техеран от Франция през 1979 г. Последното известно пътуване на Хаменей в чужбина е официално посещение в Северна Корея през 1989 г. като президент, където се среща с Ким Ир Сен. Отдавна се спекулира за здравето му, предвид възрастта му, но в последната му поява няма нищо, което да подхрани нови слухове. Дясната ръка на Хаменей винаги е неподвижна. Тя е частично парализирана след опит за покушение през 1981 г., за който властите винаги са обвинявали групировката „Народни муджахедини на Иран“ (МЕК), някогашни съюзници на революцията, която сега е забранена в страната.

„Аз съм против“ 

Многократно арестуван при управлението на шаха заради антимонархическата си дейност, Хаменей малко след ислямската революция става водач на петъчната молитва в Техеран, а също така служи на фронтовата линия по време на ирано-иракската война. Той е избран за президент през 1981 г. след убийството на Мохамед Али Раджай, за което бе обвинена МЕК. През 80-те години на миналия век най-вероятният наследник на Хомейни бе смятан за висшия духовник аятолах Хосеин Монтазери, но революционният лидер променя решението си малко преди смъртта си, след като Монтазери възразява срещу масовите екзекуции на членове на МЕК и други дисиденти. Когато Хомейни умира и най-висшият духовен орган на ислямската република, Асамблеята на експертите, се събира, и избира за лидер именно Хаменей. Първоначално той отхвърля номинацията, като слага глава в ръцете си в знак на отчаяние и заявява: „Аз съм против“. Но духовниците се обединяват, за да запечатат номинацията му, и оттогава хватката му върху властта не е отслабнала. 

Хаменей вече е работил с шестима избрани президенти, позиция с далеч по-малко влияние от тази на върховния лидер, включително по-умерени фигури като Мохамед Хатами, на които е било позволено да правят опити за предпазливи реформи и сближаване със Запада. Но в крайна сметка Хаменей винаги е бил на страната на хардлайнерите. Смята се, че има шест деца, въпреки че само едно, Моджтаба, е публично известно. Той беше поставен под санкции от САЩ през 2019 г. и е една от най-влиятелните задкулисни фигури в Иран. 

Семеен спор също привлече вниманието: сестра му Бадри се скара със семейството си през 80-те години на миналия век и избяга в Ирак по време на войната, за да се присъедини към съпруга си, дисидентски духовник. Някои от децата им, включително племенник, който сега е във Франция, са се превърнали в яростни критици.

Източник: Sky News/БГНЕС/Фокус    
