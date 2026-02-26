Хилари Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства

Р епубликанско мнозинство в комисия на Камарата на представителите разпита Хилари Клинтън относно връзките ѝ с Джефри Епстийн, а тя от своя страна призова президентът Доналд Тръмп да бъде призован да даде показания за собствените си контакти с осъдения сексуален престъпник.

Клинтън заяви пред комисията, че няма информация за престъпленията на Епстийн, не си спомня да го е срещала и никога не е посещавала острова му или летяла с неговия самолет. Тя обвини комисията, че се опитва да „защити един публичен служител“ - Тръмп.

Призоваха Бил и Хилари Клинтън по делото „Епстийн”

Председателят на комисията Джеймс Комър, който ще разпита и бившия президент Бил Клинтън в петък, заяви, че „целта на цялото разследване е да се изяснят множество въпроси около Епстийн“.

Хилари Клинтън отвърна, че „ако комисията наистина иска да научи истината за трафика на хора, извършван от Епстийн, трябва да призове Тръмп директно под клетва относно десетките хиляди пъти, в които името му фигурира в досиетата“.

Водещият демократ в комисията Робърт Гарсия също призова Тръмп да даде показания „и да отговори на въпросите, които се задават в цялата страна от оцелелите жертви“.

Комисията по надзора, доминирана от републиканците, разследва лица, свързани с Епстийн, който почина в затворническа килия в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше съдебен процес.

Първоначално семейство Клинтън отхвърли призовките за изслушване, но се съгласи да свидетелства, след като републиканците заплашиха с обвинение за неуважение към Конгреса.

В откриващото си изявление Хилари Клинтън посочи, че призовката е била обоснована с предположението, че тя разполага с информация относно разследванията срещу Епстийн и Гислейн Максуел.

Хилари Клинтън ще даде показания по делото "Епстийн"

„Нека бъда пределно ясна – не разполагам“, заяви тя.

Демократите твърдят, че разследването се използва за атака срещу политически опоненти на Тръмп, вместо за легитимен парламентарен контрол.

И Тръмп и Бил Клинтън, и двамата на 79 години, присъстват в много от публикуваните наскоро документи по случая „Епстийн“, но заявяват, че са прекратили контактите си с финансиста преди осъждането му през 2008 г. във Флорида. Припомняме, че самото споменаване в документите не е доказателство за извършено престъпление.

Семейство Клинтън настоя изслушванията да бъдат публични, но комисията реши те да се проведат при закрити врата – ход, който Бил Клинтън определи като „пародия на съд“.

Разпитите се провеждат в Чапакуа, щата Ню Йорк, където живеят Клинтънови. Десетки журналисти се събраха в района, а Сикрет сървис издигна метални заграждения около сградата, в която се проведе изслушването.

То беше прекъснато за кратко, след като снимка на Клинтън изтече в социалните мрежи, в нарушение на правилата на разследващата комисия на Конгреса, предаде „Ройтерс“.

Инфлуенсърът консерватор Бени Джонсън, който публикува снимката, заяви, че тя е била заснета от Лорън Боубърт, която представлява щата Колорадо в Камарата на представителите.

Хилъри Клинтън: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"

Бил Клинтън призна, че в началото на 2000-те години е летял няколко пъти със самолета на Епстийн във връзка с хуманитарни дейности на Фондацията „Клинтън“, но отрече да е посещавал частния му остров в Карибите.

Гислейн Максуел, на 64 години, излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. По-рано този месец тя се яви чрез видеовръзка пред комисията, но отказа да отговаря на въпроси, позовавайки се на правото си по Петата поправка да не се самоинкриминира.

Нейният адвокат Дейвид Маркъс заяви, че Максуел би била готова да говори публично, ако получи помилване от Тръмп.

Епстийн изгради мрежа от влиятелни бизнесмени, политици, знаменитости и академици. Публикуването на документите по случая предизвика последици по света, включително арести във Великобритания на бившия принц Андрю и на Питър Манделсън, бивш посланик в САЩ.

Редица известни личности понесоха репутационни щети заради връзките си с Епстийн и подадоха оставки, но засега Максуел остава единствената осъдена по случая.