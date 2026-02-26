Свят

Хилари Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства

Клинтън заяви пред комисията, че няма информация за престъпленията на Епстийн

26 февруари 2026, 20:44
Хилари Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства
Източник: EPA/БГНЕС

Р епубликанско мнозинство в комисия на Камарата на представителите разпита Хилари Клинтън относно връзките ѝ с Джефри Епстийн, а тя от своя страна призова президентът Доналд Тръмп да бъде призован да даде показания за собствените си контакти с осъдения сексуален престъпник.

Клинтън заяви пред комисията, че няма информация за престъпленията на Епстийн, не си спомня да го е срещала и никога не е посещавала острова му или летяла с неговия самолет. Тя обвини комисията, че се опитва да „защити един публичен служител“ - Тръмп.

Призоваха Бил и Хилари Клинтън по делото „Епстийн”

Председателят на комисията Джеймс Комър, който ще разпита и бившия президент Бил Клинтън в петък, заяви, че „целта на цялото разследване е да се изяснят множество въпроси около Епстийн“.

Хилари Клинтън отвърна, че „ако комисията наистина иска да научи истината за трафика на хора, извършван от Епстийн, трябва да призове Тръмп директно под клетва относно десетките хиляди пъти, в които името му фигурира в досиетата“.

Водещият демократ в комисията Робърт Гарсия също призова Тръмп да даде показания „и да отговори на въпросите, които се задават в цялата страна от оцелелите жертви“.

Комисията по надзора, доминирана от републиканците, разследва лица, свързани с Епстийн, който почина в затворническа килия в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше съдебен процес.

Първоначално семейство Клинтън отхвърли призовките за изслушване, но се съгласи да свидетелства, след като републиканците заплашиха с обвинение за неуважение към Конгреса.

В откриващото си изявление Хилари Клинтън посочи, че призовката е била обоснована с предположението, че тя разполага с информация относно разследванията срещу Епстийн и Гислейн Максуел.

Хилари Клинтън ще даде показания по делото "Епстийн"

„Нека бъда пределно ясна – не разполагам“, заяви тя.

Демократите твърдят, че разследването се използва за атака срещу политически опоненти на Тръмп, вместо за легитимен парламентарен контрол.

И Тръмп и Бил Клинтън, и двамата на 79 години, присъстват в много от публикуваните наскоро документи по случая „Епстийн“, но заявяват, че са прекратили контактите си с финансиста преди осъждането му през 2008 г. във Флорида. Припомняме, че самото споменаване в документите не е доказателство за извършено престъпление.

Семейство Клинтън настоя изслушванията да бъдат публични, но комисията реши те да се проведат при закрити врата – ход, който Бил Клинтън определи като „пародия на съд“.

Разпитите се провеждат в Чапакуа, щата Ню Йорк, където живеят Клинтънови. Десетки журналисти се събраха в района, а Сикрет сървис издигна метални заграждения около сградата, в която се проведе изслушването.

То беше прекъснато за кратко, след като снимка на Клинтън изтече в социалните мрежи, в нарушение на правилата на разследващата комисия на Конгреса, предаде „Ройтерс“.

Инфлуенсърът консерватор Бени Джонсън, който публикува снимката, заяви, че тя е била заснета от Лорън Боубърт, която представлява щата Колорадо в Камарата на представителите.

Хилъри Клинтън: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"

Бил Клинтън призна, че в началото на 2000-те години е летял няколко пъти със самолета на Епстийн във връзка с хуманитарни дейности на Фондацията „Клинтън“, но отрече да е посещавал частния му остров в Карибите.

Гислейн Максуел, на 64 години, излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. По-рано този месец тя се яви чрез видеовръзка пред комисията, но отказа да отговаря на въпроси, позовавайки се на правото си по Петата поправка да не се самоинкриминира.

Нейният адвокат Дейвид Маркъс заяви, че Максуел би била готова да говори публично, ако получи помилване от Тръмп.

Епстийн изгради мрежа от влиятелни бизнесмени, политици, знаменитости и академици. Публикуването на документите по случая предизвика последици по света, включително арести във Великобритания на бившия принц Андрю и на Питър Манделсън, бивш посланик в САЩ.

Редица известни личности понесоха репутационни щети заради връзките си с Епстийн и подадоха оставки, но засега Максуел остава единствената осъдена по случая.

Източник: БГНЕС    
Хилари Клинтън Джефри Епстийн
Последвайте ни
Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Хилари Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства

Хилари Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

pariteni.bg
Кучето ви се лигави повече – за това си има причина!

Кучето ви се лигави повече – за това си има причина!

dogsandcats.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 1 ден
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 1 ден
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 23 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Значителен напредък в преговорите на Иран и САЩ

Значителен напредък в преговорите на Иран и САЩ

Свят Преди 1 час

Тръмп иска да прекрати защитата на сирийските имигранти

Тръмп иска да прекрати защитата на сирийските имигранти

Свят Преди 1 час

Министерството на правосъдието поиска спешно от Върховния съд да отмени съдебно решение от ноември

Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна

Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна

Свят Преди 3 часа

Среща между Путин и Зеленски е възможна само след приключване на преговорите между делегациите

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

България Преди 4 часа

Дружествата на „Лукойл” в България продължават да работят в нормален режим

<p>&bdquo;Голяма победа&ldquo; в съда на &bdquo;Алтернатива за Германия&ldquo;</p>

Съдът в Кьолн: „Алтернатива за Германия“ не може да бъде класифицирана като „екстремистка“

Свят Преди 4 часа

Решението ще попречи на вътрешното разузнаване на Германия да наложи полицейско наблюдение на партията

<p>Партиите извън НС да получат 20 451 евро за изборите, за медийни кампании</p>

Партиите извън парламента да получат 20 451 евро за изборите, за медийни кампании

България Преди 4 часа

Средствата по медийните пакети са за сметка на държавния бюджет

Австрия прие закон срещу "шринкфлацията"

Австрия прие закон срещу "шринкфлацията"

Свят Преди 5 часа

Той обхваща продукти, чийто грамаж е бил намален, без това да се отрази на цената

Гюров назначи Велизар Шаламанов за зам.-министър на външните работи

Гюров назначи Велизар Шаламанов за зам.-министър на външните работи

България Преди 5 часа

Шаламанов има дългогодишен професионален опит в сферата на отбраната и националната сигурност

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 5 часа

Кой ще се сбогува с Кухнята на Ада?

Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан

Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан

Любопитно Преди 6 часа

Въпреки че изчезването на Маделин е било обект на множество документални филми през годините, това е първият път, в който историята се пренася в игралното кино

Chiara Manco: Eмоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия

Chiara Manco: Eмоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия

Любопитно Преди 6 часа

Chiara Manco - Director of Creative & Media Partnerships, System1

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Любопитно Преди 6 часа

От сцената на “Като две капки вода” до майчинството, Слави Трифонов и дивите 4000 гмуркания - Алекс Раева разказва всичко

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"

България Преди 6 часа

От партията внесоха 5000 подписа в Централната избирателна комисия

СОС одобри споразумение с БАН за парк „Кукуряк“ в „Овча купел“

СОС одобри споразумение с БАН за парк „Кукуряк“ в „Овча купел“

България Преди 6 часа

Решението проправя пътя към изграждането на парка

Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Любопитно Преди 7 часа

Домът на Джаки Кенеди на Пето авеню, закупен през 1964 г. за 200 000$, бе изцяло обновен след смъртта ѝ и продаден за 32 млн. $ на Глен Дъбин, оставайки и до днес обект на огромен обществен интерес и филмови възстановки

Смъртта на "Ел Менчо" окупира вестникарските заглавия в Мексико

Еротичен модел отрича да е виновна за смъртта на "Ел Менчо"

Свят Преди 7 часа

„Искам да заявя абсолютно ясно: нямам нищо общо с тази ситуация“, написа Мария Хулиса

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през март

sinoptik.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg

Жената на Сашо Дойнов кръсти внучето му

Edna.bg

Алекс Раева: Майчинството ме направи още по-луда

Edna.bg

Лил пречупи Цървена звезда след продължения в Белград

Gong.bg

Фиорентина направи страшна глупост, но в крайна сметка е на 1/8-финал в Лигата на конференциите

Gong.bg

След преговорите в Женева: САЩ и Иран отбелязаха значим напредък

Nova.bg

Орманджиев: Проблемът с и.ф. главен прокурор произтича от разнопосочното тълкуване на закона

Nova.bg