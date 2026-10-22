National Geographic обяви 25-те дестинации, които задължително да посетим през 2027 г.

Т върде лесно е да отлагаме пътуванията на мечтите си - за следващия месец, за следващата година или за момента, когато приключим с текущите си задачи. За да сложи край на безкрайното отлагане, National Geographic представи своя списък с 25-те най-препоръчвани дестинации за 2027 г.

Списъкът включва както мащабни нови обекти (като националния парк „Кабо Фроуърд“ в Чили), така и емблематични исторически годишнини - като фестивала в Лайпциг по случай 200 години от смъртта на Бетовен. Има също фолклорни празници в Япония и труднодостъпни досега региони, които вече разполагат с подобрена инфраструктура (като региона Мая Каан в Мексико, свързан с влак до Канкун и Тулум).

Главното редакторско тяло на списанието акцентира върху няколко от най-вълнуващите дестинации:

Тихоокеанското крайбрежно трасе (Pacific Coast Highway), Калифорния

Това е може би най-иконичното пътуване с автомобил в Америка извън легендарния „Път 66“. С пълното отваряне на емблематичния участък „Биг Сър“ след тригодишно прекъсване, пътешествениците отново могат да преминат по цялата му дължина.

Маршрутът предлага не само спиращи дъха океански гледки, но и досег с процъфтяващи артистични общности в градчета като Мендосино и Лагуна Бийч, където художници от десетилетия намират вдъхновение в природата.

Балтимор, Мериленд

Преди 200 години - през 1827 г., в Балтимор отваря врати първата търговска железопътна линия в САЩ. За да отбележи юбилея, Националният музей на железопътната история и иновациите премина през реновиране за 38 милиона долара, като в началото на следващата година открива нова, иновативна залата.

Макар Балтимор често да е възприеман просто като пристанищен град, той преживява истински динамичен подем и градска промяна.

Пуерто Рико

Шоуто на Бад Бъни по време на Super Bowl LX постави Пуерто Рико в центъра на световното внимание. Островът предлага много повече от тропически плажове - неговите музикални, танцови и кулинарни традиции са уникална комбинация от африкански, местни и испански влияния. Коренното наследство на острова може да бъде проследено по „Пътя на Таино“ с неговите древни селища, свещени пещери и скални рисунки.

Гренада

Новата година отбелязва 150-ата годишнина на Spicemas - ежегодния карнавал през август в Гренада, известна като „Острова на подправките“ заради производството на индийско орехче и карамфил.

Освен с пищни улични тържества и паради, Гренада е привлекателна и със своите уелнес изживявания, сред които вулканични кални бани в Ривър Сали и йога сесии край водопада „Роял Маунт Кармел“.

Сантандер, Испания

Два световноизвестни художествени музея дебютират в Сантандер на северното испанско крайбрежие. Faro Santander представя богатата колекция на Banco Santander с творби на Тициан, Веласкес и Гоя. Освен това престижният мадридски музей „Кралица София“ отваря филиал в града със съкровищница от 138 000 произведения на изкуството.

Куелап, Чачапояс, Перу

Куелап е древна цитадела в Северно Перу, построена от народа чачапоя около 500 г. от н.е. Нов пешеходен маршрут дава достъп до археологическия комплекс Малкапампа, където посетителите могат да наблюдават работата на археолозите на самия терен. За любителите на силните усещания са налични маршрути до скални ниши с мумии в антропоморфни саркофази.

Луксор, Египет

Южният египетски град Луксор ще бъде в центъра на вниманието по време на пълното слънчево затъмнение на 2 август. В региона предстои отново да отвори врати историческият хотел Winter Palace (където Хауърд Картър съобщава за откриването на гробницата на Тутанкамон през 1922 г.), а за първи път туристите ще могат да пътуват и с луксозния нощен влак Guardian of the Nile.

Пълният списък с 25-те дестинации на National Geographic за 2027 г.: