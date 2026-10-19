Любопитно

Най-скъпият сутиен в историята отблизо: Кайли Дженър разкри тайните зад кулисите

Кайли Дженър сподели емоционални кадри зад кулисите на ревюто на Victoria’s Secret, разкривайки отблизо сутиена за 50 милиона долара, подкрепяна от майка си Крис Дженър и Тимъти Шаламе

19 октомври 2026, 16:55
Най-скъпият сутиен в историята отблизо: Кайли Дженър разкри тайните зад кулисите
Източник: Getty Images

К айли Дженър сподели кадри зад кулисите на емблематичното ревю на Victoria’s Secret и сподели емоционални кадри от най-големия си моден триумф досега. 29-годишната риалити звезда и козметичен магнат дефилира на голямото шоу в Лос Анджелис, като бе избрана да носи легендарния сутиен „Fantasy Bra“ - ход, който според модната марка отново пренаписа историята, съобщи People.

Шоуто маркира първото дефиле на легендарния сутиен по подиума от 2018 г. насам, когато бе представен от супермодела Елса Хоск.

Бижу за 50 милиона долара и 1000 часа труд

Основният акцент на вечерта безспорно бе фантастичното бижу, създадено в партньорство с луксозната бижутерийна къща JACOB & CO.. Според списание Vogue сутиенът е на стойност 50 милиона долара, тежи близо два килограма и е украсен с 4 410 естествени диаманта.

„Обезцениха най-скъпата дреха в света“: Гняв в социалните мрежи след дефилето на Victoria's Secret

В центъра му блести уникален 75,54-каратов яркожълт диамант. За изработката му са били необходими 1000 часа ръчен труд на 15 майстори-бижутери.

„Исках да създам най-скъпия Fantasy Bra, правен някога, но и той да разказва история. Най-важно е емоцията, която създава, когато го видиш да оживява на подиума“, споделя основателят на бранда Джейкъб Арабо.

Подкрепа зад кулисите и от първия ред

След края на ревюто Кайли публикува кадри зад кулисите, където позира в класическия розов раиран халат на Victoria’s Secret с нейното име и диамантени ангелски крила. Тя сподели и близък план на сутиена с краткото: „Най-страхотният ден!“.

Най-добрите, най-лошите и неочакваните моменти от модното ревю на Victoria's Secret

От първия ред риалити звездата бе аплодирана от майка си Крис Дженър (70 г.) и нейния приятел - актьорът Тимъти Шаламе, които сияеха от гордост. В социалните мрежи Крис Дженър написа: „Моето сладко ангелче, толкова се гордея с теб!“.

Въпреки че това бе дебютът на Кайли за Victoria’s Secret, нейната по-голяма сестра Кендъл Дженър има зад гърба си редица участия като „ангел“ на марката.

Блясък, пера и милиони: Най-впечатляващите моменти от бляскавото завръщане на Victoria's Secret
41 снимки
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret
Източник: People    
Кайли Дженър Victorias Secret Fantasy Bra Модно ревю Диаманти JACOB O CO Лукс Крис Дженър Тимъти Шаламе Ангелски крила
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Храните ще поскъпват и през 2027 г.

Храните ще поскъпват и през 2027 г.

Най-скъпият сутиен в историята отблизо: Кайли Дженър разкри тайните зад кулисите

Най-скъпият сутиен в историята отблизо: Кайли Дженър разкри тайните зад кулисите

Скопие привика в.у. посланика на България

Скопие привика в.у. посланика на България

Млада жена загина при катастрофа в Първомай

Млада жена загина при катастрофа в Първомай

От България до САЩ, Европа и Австралия: Успехът на едно семейно бутиково ателие от Пловдив

От България до САЩ, Европа и Австралия: Успехът на едно семейно бутиково ателие от Пловдив

biss.bg
10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 1 ден
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 1 ден
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пенсионните фондове искат да са партньор на държавата, но поставят условия

Пенсионните фондове искат да са партньор на държавата, но поставят условия

Парите ни Преди 13 минути

17 млрд. евро пенсионни спестявания - до 10% могат да отидат в пътища, енергетика и ВиК

Работата след пенсия носи средно едва 9 евро отгоре

Работата след пенсия носи средно едва 9 евро отгоре

Парите ни Преди 34 минути

Кой печели повече и кога си струва заявлението

Снимката е илюстративна

Шокиращата измама от 70-те: Как двама тийнейджъри измамиха учените, че имат суперсили

Любопитно Преди 1 час

С помощта на няколко прости трика те караха изследователите да вярват, че притежават екстрасензорни сили. В действителност всичко било прах в очите, а за по-голям реализъм дори им се налагало нарочно да допускат грешки

Мъск обеща акция на SpaceX за всяко дете в САЩ

Мъск обеща акция на SpaceX за всяко дете в САЩ

Свят Преди 1 час

Мъск не уточни как ще бъде осъществено дарението

Франция въвежда полицейски час в размирните райони

Франция въвежда полицейски час в размирните райони

Свят Преди 2 часа

Ако е необходимо, ще бъде въведено и извънредно положение

Отварят за посетители родната къща на Нийл Армстронг

Отварят за посетители родната къща на Нийл Армстронг

Любопитно Преди 2 часа

Пенсиониран пилот дари 400 000 долара, за да помогне на историческо дружество да купи детския дом на Нийл Армстронг в Охайо и да го превърне в музей за 100-годишнината от рождението на астронавта

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Любопитно Преди 2 часа

Жена загина при пожар в Пловдив

Жена загина при пожар в Пловдив

България Преди 2 часа

Разследващи от Второ РУ изясняват причините за пожара

Сблъсък между фамилии рецидивисти в Лом, стрелба, брадва, лопата и вила

Сблъсък между фамилии рецидивисти в Лом, стрелба, брадва, лопата и вила

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство

Жена опита да ограби хипермаркет в Плевен

Жена опита да ограби хипермаркет в Плевен

България Преди 2 часа

При обиска у нея било открито и пликче с бяло прахообразно вещество

<p>Седмокласник с нож:&nbsp;Идея си нямате колко съм опасен!</p>

Седмокласник наръга учителка и ученик в Румъния

Свят Преди 3 часа

Нападението изглежда е мотивирано от расистка омраза

<p>Прокурор, разследващ корупция около Trump Tower в Белград, е бил мишена на Pegasus</p>

Сръбски прокурор, разследващ проект за Trump Tower в Белград, е бил мишена на шпионски софтуер

Свят Преди 3 часа

Израелският софтуер Pegasus е бил използван срещу Раде Байич след негови изказвания за политическа намеса и злоупотреба с власт

Мъж, облечен в женски дрехи, ограби офис в Дупница

Мъж, облечен в женски дрехи, ограби офис в Дупница

България Преди 3 часа

За обира е задържан още един, открили го в „Люлин“

Срещу алгоритми и скрити реклами: Норвегия спира Roblox и TikTok за под 16-годишните

Срещу алгоритми и скрити реклами: Норвегия спира Roblox и TikTok за под 16-годишните

Свят Преди 3 часа

Властите в Осло, които трябва да представят законопроекта до края на 2026 г., преразгледаха първоначалните си предложения за възрастови ограничения, за да обхванат и определени „вредни платформи“

Снимката е илюстративна

Обрат в САЩ? Проучванията вещаят тежък удар за Тръмп на изборите за Конгреса

Свят Преди 3 часа

Демократите водят с 8 процентни пункта в национален мащаб, повтаряйки ситуацията отпреди „синята вълна“ през 2018 г.

,

Издирването на самолета на Амелия Еърхарт завърши без успех

Любопитно Преди 3 часа

Поредната експедиция за издирването на изчезналия през 1937 г. самолет на Амелия Еърхарт приключи без успех, след като мистериозният обект на атола Никумароро се оказа коралов пясъчник и наслоени дървета

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Усмихват ти се, а кроят планове: 4 зодии, които могат да те предадат в работата

Edna.bg

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Edna.bg

Омбудсманът поиска проверка на високите цени на ученическите екскурзии

Nova.bg

14-годишен се издирва за нападение с нож над съученик пред гимназия в Карнобат

Nova.bg