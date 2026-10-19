Най-скъпият сутиен в историята отблизо: Кайли Дженър разкри тайните зад кулисите

К айли Дженър сподели кадри зад кулисите на емблематичното ревю на Victoria’s Secret и сподели емоционални кадри от най-големия си моден триумф досега. 29-годишната риалити звезда и козметичен магнат дефилира на голямото шоу в Лос Анджелис, като бе избрана да носи легендарния сутиен „Fantasy Bra“ - ход, който според модната марка отново пренаписа историята, съобщи People.

Шоуто маркира първото дефиле на легендарния сутиен по подиума от 2018 г. насам, когато бе представен от супермодела Елса Хоск.

Бижу за 50 милиона долара и 1000 часа труд

Основният акцент на вечерта безспорно бе фантастичното бижу, създадено в партньорство с луксозната бижутерийна къща JACOB & CO.. Според списание Vogue сутиенът е на стойност 50 милиона долара, тежи близо два килограма и е украсен с 4 410 естествени диаманта.

„Обезцениха най-скъпата дреха в света“: Гняв в социалните мрежи след дефилето на Victoria's Secret

В центъра му блести уникален 75,54-каратов яркожълт диамант. За изработката му са били необходими 1000 часа ръчен труд на 15 майстори-бижутери.

OMG, Kylie Jenner Wearing the $50 Million Fantasy Bra at the Victoria's Secret Fashion Show https://t.co/xAnX73gzdY — Yasmeen (@Yasmeen_jami) October 19, 2026

„Исках да създам най-скъпия Fantasy Bra, правен някога, но и той да разказва история. Най-важно е емоцията, която създава, когато го видиш да оживява на подиума“, споделя основателят на бранда Джейкъб Арабо.

Подкрепа зад кулисите и от първия ред

След края на ревюто Кайли публикува кадри зад кулисите, където позира в класическия розов раиран халат на Victoria’s Secret с нейното име и диамантени ангелски крила. Тя сподели и близък план на сутиена с краткото: „Най-страхотният ден!“.

Най-добрите, най-лошите и неочакваните моменти от модното ревю на Victoria's Secret

От първия ред риалити звездата бе аплодирана от майка си Крис Дженър (70 г.) и нейния приятел - актьорът Тимъти Шаламе, които сияеха от гордост. В социалните мрежи Крис Дженър написа: „Моето сладко ангелче, толкова се гордея с теб!“.

Kylie Jenner stunned in a $50 million diamond-studded Fantasy Bra at the Victoria’s Secret Fashion Show. 💎 https://t.co/ObEq4b55we — Buzz.info (@buzzpostpk) October 19, 2026

Въпреки че това бе дебютът на Кайли за Victoria’s Secret, нейната по-голяма сестра Кендъл Дженър има зад гърба си редица участия като „ангел“ на марката.