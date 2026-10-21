Глобиха Meta с близо 25 млрд. долара заради Фейсбук

Т ехнологичният гигант Meta трябва да плати близо 25 млрд. долара, след като е подвел жителите на американския щат Ню Мексико относно Фейсбук. Това постанови щатски съд.

Делото е свързано с т.нар. скандал „Кеймбридж Аналитика“, избухнал през 2018 г. Тогава стана ясно, че консултантската компания е получила достъп до личните данни на десетки милиони потребители на Фейсбук, след като е платила на компания, разработваща приложения за платформата.

По време на съдебния процес обвинението изтъкна, наред с други аргументи, че публичните изявления на компанията относно защитата на личните данни в платформата са подвели цялото население на щата, а не само потребителите на Фейсбук.

Според главния прокурор на щата Раул Торес наложената от съда глоба е „една от най-големите, ако не и най-голямата, налагана някога на компания в Съединените щати“.

„Този резултат трябва да послужи като сигнал, като недвусмислено послание към Силициевата долина“, заяви Торес и добави, че средствата трябва да бъдат насочени към образователни инициативи.

В редица съдебни производства във връзка със скандала „Кеймбридж Аналитика“ много американски щати избраха да обединят усилията си и да постигнат споразумение с Meta. Ню Мексико обаче отказа да се присъедини и вместо това отнесе случая до съда.