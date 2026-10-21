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МС реши: България няма да купува оръжия за Украйна по ЕМПМ

Конструктивното въздържане позволява на държава членка да не подкрепи определено решение в областта на Общата външна политика на ЕС

Николай Киров Николай Киров

21 октомври 2026, 18:09
МС реши: България няма да купува оръжия за Украйна по ЕМПМ
Източник: Георги Димитров/ Vesti.bg

Б ългарският финансов принос по Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) в полза на Украйна ще се използва единствено за мерки, които не са свързани със закупуване на ново смъртоносно оръжие. Това предвижда одобрената от Министерския съвет позиция за конструктивно въздържане по мерки за финансиране на закупуването на ново смъртоносно оръжие за Украйна, съобщиха от правителствената пресслужба.

Конструктивното въздържане позволява на държава членка да не подкрепи определено решение в областта на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз, без да блокира приемането му, се посочва в съобщението.

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България ще настоява финансовият ѝ принос да бъде използван приоритетно за районите в Украйна, в които живеят представители на българското национално малцинство. Възможностите за това се изясняват с Европейската комисия.

Европейският механизъм за подкрепа на мира е създаден с решение на Съвета на ЕС от 22 март 2021 г. като извънбюджетен инструмент за финансиране на военни или отбранителни инициативи в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност. Всички държави членки имат задължение да предоставят финансов принос, изчисляван на базата на брутния вътрешен продукт, посочват от Министерския съвет.

Ангажиментите по механизма са поети от предходни правителства. Според съобщението неизпълнението на изискуеми плащания би довело до начисляване на лихви и до невъзможност за възстановяване на средства за вече предоставена помощ.

Като държава от Черноморския регион България има стратегически интерес от прекратяване на военните действия в непосредствена близост до границите си, се посочва още в съобщението. Според правителството фокусирането върху невоенна помощ изразява подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и стремеж към отваряне на дипломатически канали за преговори.

Премиерът Румен Радев заяви пред журналисти преди ден, че България няма как да участва в допълнителен заем от 70 млрд. за Украйна, поискан от украинския президент Володимир Зеленски на приключилото в петък заседание на Европейския съвет. Радев припомни, че през миналата година е взето европейско решение за заем от 90 млрд. за Украйна, по който Европа е гарант.

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„Как ви се вижда това на фона на всичко, което става в Европа? България няма как да бъде част от тези 70 млрд.“, подчерта Радев.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николета Василева    
помощ за Украйна невоенна помощ
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