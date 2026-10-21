България

Радев говори с Ердоган за Черно море

Премиерът Радев покани президента Ердоган в София

Николай Киров Николай Киров

21 октомври 2026, 19:53
Радев говори с Ердоган за Черно море
Източник: МС

П ремиерът Румен Радев и президентът Реджеп Тайип Ердоган потвърдиха ангажимента на България и Турция за засилване на сътрудничеството за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море, съобщиха от правителствената пресслужба.

Двамата договориха да се засилят съвместните двустранни и тристранни инициативи заедно с Румъния по тази тема.

Ердоган и Путин обсъдиха въпроса с Черно море

Турският президент изрази съпричастност във връзка за нанесените удари с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Обща бе позицията, че предложеният от премиера Радев на заседанието на Европейския съвет мораториум върху военните удари срещу търговското корабоплаване в Черно море е разумен и възможен изход в интерес на всички държави. 

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Двамата обсъдиха и теми от дневния ред на двустранните отношения като увеличаване на капацитета на граничните контролно-пропускателни пунктове и разширяване на свързаността между двете държави, включително и с финансовата подкрепа на ЕС.

Премиерът Радев покани президента Ердоган на предстоящата в началото на следващата година среща на високо равнище в София под егидата на Европейската комисия, посветена на свързаността на Европа с Централна Азия.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
Румен Радев Реджеп Тайип Ердоган Черно море
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