Масирана полицейска акция срещу изборните нарушения в Русенско

С пециализирана полицейска операция срещу изборните и битовите престъпления се провежда в Русенско, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Началото на акцията бе поставено тази сутрин. На ключови локации в региона бяха разположени контролно-пропускателни пунктове за цялостен контрол над автомобилния поток, предприеха се и проверки на различни места и обекти с цел гарантиране на обществения ред и недопускане на престъпления срещу изборните права на гражданите.

Акция на полицията в Русенско

По време на акцията до късния следобед полицейските служители са проверили общо 15 рискови зони, за които е постъпила информация за възможна търговия с гласове, като най-много от тях са в районите на градовете Бяла и Ветово. С цел да се пресекат схеми за финансова зависимост и опрощаване на задължения срещу вота на гражданите е извършен засилен контрол и в по-специфични обекти, като са инспектирани 16 заложни къщи и дружества за бързи кредити в Русенско.

Установен е и човек, утвърдил се като местен лидер на група с влияние върху изборния процес. Към момента спрямо него се извършват активни полицейски действия за изясняване на фактите, документиране на евентуална съпричастност към престъпления срещу изборните права и предотвратяване на незаконосъобразно влияние върху вота на гражданите. С цел недопускане на корпоративен натиск са извършени и проверки на двама собственици на фирми в района на град Сливо поле.

Спецакция срещу купуването на гласове в Русенско

Проверени са и 49 души от активния криминален контингент и повече от 400 моторни превозни средства. Разкрит е и обявен за общодържавно издирване.

В рамките на специализираната операция са установени и два случая, свързани с притежание на наркотични вещества.

Малчева съобщи, че специализираната полицейска операция продължава.