България

Масирана полицейска акция срещу изборните нарушения в Русенско

Началото на акцията бе поставено тази сутрин

Николай Киров Николай Киров

21 октомври 2026, 17:56
Масирана полицейска акция срещу изборните нарушения в Русенско
Източник: Thinkstock/Guliver

С пециализирана полицейска операция срещу изборните и битовите престъпления се провежда в Русенско, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. 

Началото на акцията бе поставено тази сутрин. На ключови локации в региона бяха разположени контролно-пропускателни пунктове за цялостен контрол над автомобилния поток, предприеха се и проверки на различни места и обекти с цел гарантиране на обществения ред и недопускане на престъпления срещу изборните права на гражданите.

Акция на полицията в Русенско

По време на акцията до късния следобед полицейските служители са проверили общо 15 рискови зони, за които е постъпила информация за възможна търговия с гласове, като най-много от тях са в районите на градовете Бяла и Ветово. С цел да се пресекат схеми за финансова зависимост и опрощаване на задължения срещу вота на гражданите е извършен засилен контрол и в по-специфични обекти, като са инспектирани 16 заложни къщи и дружества за бързи кредити в Русенско.

Установен е и човек, утвърдил се като местен лидер на група с влияние върху изборния процес. Към момента спрямо него се извършват активни полицейски действия за изясняване на фактите, документиране на евентуална съпричастност към престъпления срещу изборните права и предотвратяване на незаконосъобразно влияние върху вота на гражданите. С цел недопускане на корпоративен натиск са извършени и проверки на двама собственици на фирми в района на град Сливо поле.

Спецакция срещу купуването на гласове в Русенско

Проверени са и 49 души от активния криминален контингент и повече от 400 моторни превозни средства. Разкрит е и обявен за общодържавно издирване.
В рамките на специализираната операция са установени и два случая, свързани с притежание на наркотични вещества. 

Малчева съобщи, че специализираната полицейска операция продължава.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартин Пенев    
полицейска операция търговия с гласове Русе
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Повдигнаха обвинение на кмета на Белица, задържан е за 72 часа

Повдигнаха обвинение на кмета на Белица, задържан е за 72 часа

България вдигна F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 над Черно море

България вдигна F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 над Черно море

Президентството с позиция за помилването на Атанасов

Президентството с позиция за помилването на Атанасов

Военен самолет на САЩ кацна на летище „Сарафово“, излетял е от Израел

Военен самолет на САЩ кацна на летище „Сарафово“, излетял е от Израел

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 8 часа
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 11 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 9 часа
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова оценка за бюджетния дефицит на България през 2025 г.

Нова оценка за бюджетния дефицит на България през 2025 г.

България Преди 1 час

Освен това, през 2025 г. беше изтеглен нов държавен дълг в рекорден размер на 9.6 млрд. евро

БАБХ спря у нас над 11 тона турско грозде с пестициди

БАБХ спря у нас над 11 тона турско грозде с пестициди

България Преди 1 час

Лабораторен анализ откри остатъци от пестициди над допустимото в пратка десертно грозде. Тя няма да стигне до пазара в ЕС

Жаклин Кенеди с гръцкия магнат Аристотел Онасис

„Джаки, как можа?“: Сватбата, която разтърси Америка и превърна любимата вдовица в Джаки О

Любопитно Преди 2 часа

На 20 октомври си навършиха 58 години от сватбата на Жаклин Кенеди с гръцкия магнат Аристотел Онасис. Изборът ѝ разгневи Америка, а визията ѝ с рециклирана къса рокля и равни обувки пренаписа правилата за висшата мода и булчинския стил

Нивото на Дунав е безпрецедентно ниско

Нивото на Дунав е безпрецедентно ниско

България Преди 2 часа

Предвиждат се краткосрочни мерки за осигуряване на 94 процента непрекъсваемост на корабоплаването

Жена от Монтанско остави 45 000 евро в Румъния заради телефонна измама

Жена от Монтанско остави 45 000 евро в Румъния заради телефонна измама

България Преди 2 часа

Убедили я, че трябва да съдейства на полицията за задържането на банкови измамници

Руски изтребител Су-30СМ се разби до Калининград

Руски изтребител Су-30СМ се разби до Калининград

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал по време на планиран тренировъчен полет

Зашеметяваща находка: Жена ползвала кехлибар на 70 милиона години за стопер на врата, крадците го подминали

Зашеметяваща находка: Жена ползвала кехлибар на 70 милиона години за стопер на врата, крадците го подминали

Свят Преди 2 часа

Възрастна румънка държала вкъщи 3,5-килограмово съкровище, без да подозира за стойността му. Уникалният руманит оцелял при обир и днес е ценен експонат в музей

Учителските пенсии се удвоиха за пет години

Учителските пенсии се удвоиха за пет години

Парите ни Преди 2 часа

Близо 39 000 души получават пенсия или добавка от Учителския пенсионен фонд

Снимката е илюстративна

Кой е Илия Сърандович - съперникът на Вучич, който може да промени политическата съдба на Сърбия

Свят Преди 2 часа

Протестите за отговорност и борба с корупцията прераснаха в политическо движение, което оспорва дългогодишното господство на Вучич

ЦИК реши СИК да слагат печат на разписките от машинното гласуване

ЦИК реши СИК да слагат печат на разписките от машинното гласуване

Президентски избори Преди 3 часа

В промените в методическите указания е добавено, че „избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор“

Филип Лейн

Филип Лейн: Колкото повече светът ползва еврото, толкова по-лесно ЕЦБ ще удържа инфлацията

Свят Преди 3 часа

Над 30 централни банки са поискали достъп до новия механизъм на ЕЦБ за ликвидност в евро. Всяка може да получи до 50 млрд. евро за един ден

Папа Лъв се завърна на площад „Свети Петър“ дни след онкологичната операция

Папа Лъв се завърна на площад „Свети Петър“ дни след онкологичната операция

Свят Преди 3 часа

71-годишният понтифик се завърна на площад „Свети Петър“ само осем дни след като претърпя операция за отстраняване на тумор на белия дроб. Той благодари на вярващите за подкрепата и обеща постепенно да се върне към задълженията си

Столичната община ще смени отоплителните уреди на хиляди социално уязвими домакинства

Столичната община ще смени отоплителните уреди на хиляди социално уязвими домакинства

България Преди 3 часа

Целта е да бъдат подменени отоплителните уреди на домакинства, които в момента са на въглища, дърва и твърдо гориво

Турски митничари заловиха на границите с България и Гърция хиляди артефакти

Турски митничари заловиха на границите с България и Гърция хиляди артефакти

Свят Преди 3 часа

Екипите на митническата охрана продължават дейностите си по анализ на риска

НЛО над Вашингтон: Огромни облаци във формата на летящи чинии предизвикаха суматоха

НЛО над Вашингтон: Огромни облаци във формата на летящи чинии предизвикаха суматоха

Любопитно Преди 3 часа

Феноменът отприщи теории за извънземни над капитала на САЩ, но метеоролозите имат съвсем различно обяснение

Нови мерки за облекчаване на движението по АМ „Хемус“

Нови мерки за облекчаване на движението по АМ „Хемус“

България Преди 3 часа

Ремонтът на тунел „Топли дол“ и липсата на добър обходен маршрут предизвикват километрични задръствания

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Обновиха маркировката в Мальовишка Рила

sinoptik.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg

Дария Симеонова и Пламен Манасиев в „Ужасните родители“

Edna.bg

Внучката на Гала стана на 2! Две торти, първи ски и среща с кончета за рождения й ден

Edna.bg

Американски военен самолет кацна на летище „Сарафово“

Nova.bg

Задържаха за 72 часа и повдигнаха обвинение на кмета на Белица, майка му припадна

Nova.bg