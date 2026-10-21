Русия обяви, че е готова да възобнови преговорите със САЩ и Украйна през ноември

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Р усия е готова да възобнови тристранните мирни преговори със САЩ и Украйна през ноември, съобщи Кремъл след срещата на руския президент Владимир Путин със Стив Уиткоф, специалния пратеник на Доналд Тръмп.

„Нашият президент информира Стив Уиткоф, че по принцип сме готови да възобновим посочените преговори“, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков.

По думите му тристранната среща може да се проведе в средата на ноември, като основната тема ще бъде изграждането на система за сигурност след края на конфликта в Украйна, предаде АФП.

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Междувременно Кремъл съобщи, че се подготвя евентуална тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай – Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин.

„Подготвя се евентуална първа по рода си среща на лидерите на Китай, Русия и САЩ“, каза Ушаков.

Целта е тя да бъде включена в програмата на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която ще се проведе в Шънджън следващия месец.

Ушаков заяви още, че предложенията на Украйна и европейските държави за прекратяване на войната, представени на Путин от Уиткоф, не съдържат съществени нови идеи.

„Стив Уиткоф информира Владимир Путин за съдържанието на разговорите, проведени в Осло“, каза Ушаков, визирайки срещите на американския пратеник с украински и европейски представители на 20 октомври.

По думите му Уиткоф е споменал някои нови аспекти в позициите на ЕС и Киев, но „в тях на практика нямаше нищо съществено“.

При пристигането на Уиткоф в Санкт Петербург Русия обяви, че скоро ще започне доставки на дизелово гориво за САЩ съгласно споразумение с президента Доналд Тръмп.

Уиткоф, предизвика остри реакции, след като определи руския президент Владимир Путин като „хуманитарист“ по време на срещата им в Санкт Петербург, предава „Ню Йорк Поуст“.

Във видео, разпространено от руски държавни медии, Уиткоф заявява пред Путин, че след като американският президент е определян като „хуманитарист“, същото определение заслужава и руският.

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Поводът за това изказване беше, че Русия е освободила 74-годишния американски пенсионер и бивш учител Стивън Хъбард, който беше задържан през 2022 г. и осъден за наемническа дейност заради предполагаемо участие във войната на страната на Украйна. Хъбард и семейството му оспорваха обвиненията. Според Кремъл освобождаването е станало по молба на Тръмп и заради влошеното здраве на американеца.

Изказването дойде на фона на продължаващите руски атаки срещу Украйна.Днес руски удар с дрон в Харков отне живота на украинска учителка и едногодишната ѝ дъщеря, като още четирима души загинаха при атаката.

Срещата между Уиткоф и Путин се проведе след разговорите на американския пратеник с украинския президент Володимир Зеленски в Осло.

Зеленски днес заяви готовност за прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия като първа стъпка към мирно уреждане на конфликта.

„В момента трябва да замразим фронта и смятам, че това е реалният начин да сложим край на тази война. Призоваваме за прекратяване на огъня – замразяване на фронта и спиране на бойните действия“, каза Зеленски в интервю пред „Фокс Нюз“.

Той подчерта, че Украйна трябва да участва във всички мирни преговори. „Винаги съм казвал, че сме готови да преговаряме във всякакъв формат и по всякакви теми. Но, моля, не говорете за нас без нас“, каза украинският президент.

Той изтъкна, че всяко мирно споразумение трябва да включва гаранции за сигурността от страна на партньорите на Украйна, сред които САЩ и европейските съюзници. По думите му тези гаранции са необходими, за да не живеят украинците в страх, че „окупацията, агресията и убийствата ще се повторят“.