Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, иска предсрочно освобождаване

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К ристиан Николов, осъден на девет години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков, иска условно предсрочно освобождаване. Софийският градски съд (СГС) ще разгледа молбата му следващата седмица.

Николов получи окончателната си присъда през 2023 г. Съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, когато блъснал автомобила на Цветков, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Установено беше и че се е движил със значително превишена скорост.

Какви са условията за предсрочно освобождаване

При разглеждането на молбата съдът трябва да прецени дали са налице законовите предпоставки за условно предсрочно освобождаване. Сред основните критерии са изтърпяната част от наказанието и доказателствата за поправянето на осъдения.

При преценката могат да бъдат взети предвид поведението му по време на изтърпяване на присъдата, участието в дейности за ресоциализация и оценката на администрацията на затвора.

По информация на „24 часа“ Николов изтърпява наказанието си в затворническото общежитие в Казичене и няма дисциплинарни нарушения. Предстои съдът да изслуша доводите по молбата и да се запознае със становището на затворническата администрация.

Времето, през което осъденият е бил задържан преди влизането на присъдата в сила, както и периодът на домашен арест, се приспадат при изчисляването на изтърпяното наказание съгласно приложимите правила.

Как загина Милен Цветков

Тежката катастрофа стана на 19 април 2020 г., навръх Великден, на кръстовището на столичните булеварди „Черни връх“ и „Хенрик Ибсен“.

Автомобилът, управляван от Кристиан Николов, се вряза в колата на журналиста, който изчаквал на червен светофар. Според данните от разследването Николов се е движил с близо 100 км/ч при ограничение от 50 км/ч. Експертизата установи и липса на спирачен път преди сблъсъка.

Тестовете показаха наличие на амфетамин, кокаин и марихуана. Милен Цветков почина вследствие на тежките травми, получени при удара.

Смъртта на журналиста предизвика широк обществен отзвук и отново постави въпроса за отговорността при тежките пътни произшествия, причинени след употреба на наркотични вещества и при грубо нарушаване на правилата за движение.

Девет години затвор за катастрофата

През 2023 г. Върховният касационен съд потвърди окончателно деветгодишната ефективна присъда на Николов. Магистратите приеха, че престъплението е извършено при евентуален умисъл.

Това означава, че според съдебните изводи деецът е предвиждал възможността да настъпят общественоопасните последици и се е съгласил с тяхното настъпване.

По време на процеса прокуратурата настояваше за по-тежко наказание от 15 години лишаване от свобода.

Предстои Софийският градски съд да се произнесе по искането на Николов за условно предсрочно освобождаване.