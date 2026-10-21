Свят

Нетаняху с ултиматум - ще свали режима в Иран

Нетаняху: Има само един начин да сложим край на това – като свалим този режим

Николай Киров Николай Киров

21 октомври 2026, 21:20
Нетаняху с ултиматум - ще свали режима в Иран
Източник: EPA/БГНЕС

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че единственият начин за премахване на заплахата, идваща от Иран, е свалянето на иранското правителство.

"Има само един начин тази заплаха да бъде премахната веднъж завинаги: сваляне на режима в Иран", каза той на церемония по дипломиране на офицери: "Това е моята директива към Израелските сили за отбрана, "Мосад" и службите за сигурност."

Той не уточни кога и по какъв начин ще бъде изпълнена тя.

"Режимът в Иран все още не си е взел поука. Моджтаба Хаменей, днешният тиранин, реши да върви по стъпките на баща си", посочи Нетаняху по адрес на върховния лидер на Иран, предава ДПА.

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"Той свали предпазителя и Иран отново се опитва да разработи бомбите на смъртта," подчерта Нетаняху.

Според него, докато Иран се стреми към унищожаването на Израел, екзистенциалната заплаха за еврейската държава продължава да съществува.

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Израелският лидер каза също, че американският президент Доналд Тръмп, когото той определи като свой "близък приятел", споделя тази позиция. По думите на Нетаняху Тръмп наскоро е заявил по отношение на Иран, че е готов "да доведе работата докрай", но желае да действа съвместно с Израел. "И точно това ще направим", увери израелският лидер.

Нетаняху добави, че Израел и съюзниците му ще отсекат "главата на октопода", както и пипалата му, визирайки палестинското движение "Хамас" в ивицата Газа и ливанската групировка "Хизбула".

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, БГНЕС    
Бенямин Нетаняху Израел Иран
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