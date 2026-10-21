Нетаняху с ултиматум - ще свали режима в Иран

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че единственият начин за премахване на заплахата, идваща от Иран, е свалянето на иранското правителство.

"Има само един начин тази заплаха да бъде премахната веднъж завинаги: сваляне на режима в Иран", каза той на церемония по дипломиране на офицери: "Това е моята директива към Израелските сили за отбрана, "Мосад" и службите за сигурност."

Той не уточни кога и по какъв начин ще бъде изпълнена тя.

"Режимът в Иран все още не си е взел поука. Моджтаба Хаменей, днешният тиранин, реши да върви по стъпките на баща си", посочи Нетаняху по адрес на върховния лидер на Иран, предава ДПА.

Нетаняху: Свалянето на иранския режим е постижимо

"Той свали предпазителя и Иран отново се опитва да разработи бомбите на смъртта," подчерта Нетаняху.

Според него, докато Иран се стреми към унищожаването на Израел, екзистенциалната заплаха за еврейската държава продължава да съществува.

Нетаняху към народа на Иран: Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад

Израелският лидер каза също, че американският президент Доналд Тръмп, когото той определи като свой "близък приятел", споделя тази позиция. По думите на Нетаняху Тръмп наскоро е заявил по отношение на Иран, че е готов "да доведе работата докрай", но желае да действа съвместно с Израел. "И точно това ще направим", увери израелският лидер.

Нетаняху добави, че Израел и съюзниците му ще отсекат "главата на октопода", както и пипалата му, визирайки палестинското движение "Хамас" в ивицата Газа и ливанската групировка "Хизбула".