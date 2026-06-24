Технологии

Meta показа ново поколение умни очила с Кайли Дженър

ИТ гигантът продължава развитието на продуктовата категория, като новите модели предлагат повече комбинации от стилове и цветове, разделени в три категории, включително една с приноса на популярната знаменитост

Мартин Дешев Мартин Дешев

24 юни 2026, 08:46
Meta показа ново поколение умни очила с Кайли Дженър
Източник: Meta

Meta вярва, че следващата голяма компютърна платформа може да бъде нещо, което хората вече носят всеки ден: очилата. Компанията официално представи ново семейство интелигентни очила, разработени в партньорство с гиганта в областта - EssilorLuxottica, компанията, която стои зад някои от най-разпознаваемите марки очила в света.

Започвайки от 299 долара, новата линия Meta Glasses се разширява отвъд сътрудничеството Ray-Ban, което помогна за популяризирането на AI очилата и представлява най-амбициозния опит на Meta досега да внесе изкуствен интелект в ежедневието. Линията представя 26 различни комбинации от цветове и лещи в три първоначални силуета. Въпреки че EssilorLuxottica остава основният производствен партньор, премахването на известния текст „Ray-Ban“ позволява цената да спадне с 80 долара на брой.

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Гамата започва с Meta Adventurer - универсална правоъгълна форма, предлагана в стандартни и големи размери. Втората линия е Meta Fury, която споделя този силует, но използва по-дебел и по-смел композитен дизайн.

Навлизайки силно в масовата поп култура, Meta представи и премиум издание на цена от 399 долара, наречено Meta Glasses by Kylie, проектирано в уникална тънка овална форма в сътрудничество с Кайли Дженър. Моделът включва персонализирани дизайнерски елементи като устойчива на грим метална подложка за нос, акцент със скъпоценен камък близо до обектива и опционална клонирана от изкуствен интелект версия на гласа на Дженър за гласовия асистент.

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За разлика от традиционните концепции за интелигентни очила, които се фокусираха основно върху футуристични дисплеи и добавена реалност, най-новите продукти на Meta са проектирани да изглеждат и да се усещат като обикновени очила. Целта е проста: да се предоставят полезни технологии, без да се принуждават потребителите да носят нещо, което привлича внимание и не се вписва в ежедневния им стил.

Новата колекция включва по-широка гама от стилове рамки, форми и опции за персонализиране, което прави очилата достъпни за по-широка аудитория. Предлагат се диоптрични лещи, слънчеви очила и опции за преходни лещи, което позволява на потребителите да интегрират технологията в ежедневието си, без да правят компромис със стила.

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С тегло от едва 26 грама, това са едни от най-леките интелигентни рамки на пазара. Те дебютират със силно подобрен ергономичен дизайн, включващ трипосочно регулируеми носни възглавнички, пружинни панти за по-широки форми на главата и регулируеми накрайници на слепоочията, за да се предотврати плъзгането на очилата от носа при продължително ежедневно носене.

Всеки чифт разполага с дискретна 12-мегапикселова ултраширокоъгълна камера, възможности за 3K видеозапис със свободни ръце, отворени високоговорители и усъвършенстван набор от пет микрофона за ясни телефонни разговори и гласови команди. Животът на батерията е оценен на над осем часа смесена употреба с едно зареждане, с включен защитен калъф, който предлага до 40 часа допълнително резервно захранване.

Meta Glasses са първите носими устройства, които се доставят с Muse Spark, най-новият мултимодален модел на Meta. Muse Spark значително ускорява времето за реакция и подобрява контекстуалното разбиране, позволявайки на очилата да анализират какво гледа ползвателят, за да отговарят на сложни запитвания.

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Софтуерният пакет въвежда „Dynamic Photo“ – алгоритъм, който автоматично заснема бърза серия от кадри и предлага най-добрия кадър, за да се минимизират размазаните спомени. Освен това функцията за превод добавя поддръжка за 14 нови езика, с което общият брой достига 20. С предстояща актуализация на аудио навигацията за пешеходци, Meta позиционира очилата като незаменим личен суперинтелект без ръце за ежедневието. Независимо дали идентифицират забележителности по време на пътуване, превеждат текст, отговарят на въпроси за обекти пред потребителя или помагат за управлението на ежедневните задачи, очилата целят да направят изкуствения интелект по-достъпен. 

Това отразява по-широка тенденция в технологичната индустрия. Компаниите все повече гледат на асистентите с изкуствен интелект като на проактивни спътници, а не като на инструменти, които потребителите отварят от време на време на телефоните си. Умните очила предлагат потенциално идеална платформа за тази визия, защото те са винаги на разположение, без ръце и са способни да видят голяма част от това, което вижда потребителят.

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Разбира се, въпросите относно поверителността остават. Всяко устройство, оборудвано с камери и микрофони, естествено поражда опасения относно събирането на данни и наблюдението. Meta казва, че е внедрила индикатори и контроли за поверителност, предназначени да показват ясно кога се извършва запис, като същевременно дава на потребителите по-голям контрол върху техните данни.

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Също така подчертава дългосрочната стратегия на Meta за бъдещето на компютрите. Докато компанията продължава да инвестира сериозно във виртуална и добавена реалност чрез своите комплекти Quest, умните очила представляват по-лесна възможност за навлизане на носими устройства в масовия пазар.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Meta умни очила социална мрежа технологии изкуствен интелект
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