Протест в Бургас в подкрепа на арестувания кмет на Сунгурларе

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"Мисля, че четири обществени поръчки са обект на проверка, но не съм сигурна". Това каза заместник-кметът на Община Сунгурларе Татяна Иванова, цитирана от NOVA.

След като вчера кметът Димитър Гавазов беше арестуван, днес около стотина души - служители от общината, близки на Гавазов и кметове от още 27 села от Сунгурларе, се събраха пред ОДМВР-Бургас в знак на подкрепа.

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Гавазов обаче няма да бъде освободен днес. Арестът му ще бъде удължен с прокурорско постановление до 72 часа. Очаква се утре прокуратурата да даде повече информация. Обвинение все още не му е повдигнато. Разследващите проверяват начина на разходване на публичните средства и съответствието между договорените, отчетените и реално извършените дейности по обществени поръчки.

По-рано днес от ареста бяха пуснати две служителки от общината - одитор и експерт по обществените поръчки. И двете вече са дали показания срещу кмета.

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Гавазов беше кандидат на ДПС и спечели кметските избори на първи тур през 2023 г.

"Аз не смятам, че партията и партийната принадлежност е най-важното. Правото на избор е върховно право на всяка човешко същество. Не можем да бъдем съдени и задържани, защото сме направили избор", заяви сестра му Магдалена Гавазова.

"Има ли значение кой от коя партия е? Тук ви гарантирам че има хора от много други партии. Да не кажа, че сме и безпартийни”, добави Гавазова.