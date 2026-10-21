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WSJ: Илон Мъск е наредил ограничаване на военната Starlink в Украйна

Публикацията се позовава на представители на американските власти и запознати със случая източници

Василена Василева Василена Василева

21 октомври 2026, 07:16
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С обственикът на американската компания SpaceX Илон Мъск е наредил да бъде ограничена работата на военната версия на сателитната система Starlink, на която Украйна разчита, съобщава The Wall Street Journal.

Американското издание се позовава на представители на властите в САЩ и на източници, запознати със случая. Reuters прави уговорката, че засега не е успяла да потвърди информацията независимо.

Мъск обясни за ограниченията на военната сателитна мрежа в Украйна

Според източниците на The Wall Street Journal през последната седмица както Мъск, така и президентът на САЩ Доналд Тръмп са изразили недоволство от украинските удари по руски петролни рафинерии. Тръмп обвинява тези атаки за високите цени на енергията.

Някои от цитираните представители на американските власти твърдят, че миналата седмица Мъск сам е взел решение да ограничи скоростта, с която системата Starshield предава данни на Украйна.

Starshield е военната разновидност на сателитната технология на SpaceX.

Защо Украйна е безпомощна без интернет мрежата на Илон Мъск

Starlink отново работи, но остават въпроси за ограниченията

Работата на сателитната система Starlink, използвана от украинските военни, беше възстановена на 15 октомври, съобщи тогава украинското издание The Kyiv Independent, позовавайки се на източник от Министерството на отбраната на Украйна. Според него връзката е възстановена и остава оперативна. Изданието обаче отбелязва, че не е ясно дали всички ограничения са премахнати.

На 20 октомври украинският президент Володимир Зеленски отново повдигна въпроса за Starlink и военната система Starshield в разговор с американския държавен секретар Марко Рубио. В официално съобщение на президентството в Киев се посочва, че Зеленски е благодарил на Рубио за готовността му да помогне и за позицията му по въпросите на противоракетната отбрана, ранното предупреждение за руски балистични атаки и възстановяването на услугите Starlink/Starshield. Двамата са се договорили да разговарят отново, за да обсъдят развитието по тези теми.

По-рано Зеленски заяви, че ограниченията върху сателитната система продължават да засягат част от военните възможности на Украйна. Според публикация на Axios от 17 октомври достъпът е бил възстановен в някаква степен, но ограниченията върху работата на терминалите при движение са продължили да създават проблеми за използването на безпилотни апарати.

Противоречиви изявления на Тръмп и Мъск

Публикацията на The Wall Street Journal идва на фона на противоречиви изявления на Тръмп и Мъск относно ограниченията на сателитната система.

В петък американският президент заяви, че нито той, нито най-богатият човек в света носят отговорност за забавянето на работата на военната версия на Starlink. Ограниченията изненадаха неприятно Украйна.

Мъск, от своя страна, заяви, че американското правителство носи отговорност за евентуални ограничения върху Starshield.

И двамата обаче призоваха украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли.

По-рано Тръмп заяви, че Украйна трябва да се съгласи на споразумение за прекратяване на войната с Русия.

Какво представлява Starshield - военната мрежа на SpaceX, чието ограничение засегна Украйна

Какво е значението на Starlink за Украйна

Сателитната система Starlink, разработена от SpaceX, осигурява интернет връзка на украинските военни и се използва за комуникация, координация на бойните действия и управление на безпилотни летателни апарати. Технологията придоби ключово значение за украинската армия след началото на руската инвазия през февруари 2022 г., когато руските атаки нанесоха щети на част от комуникационната инфраструктура на страната.

Военната система Starshield е отделен продукт на SpaceX, предназначен за нуждите на правителствени и военни клиенти. Тя е разработена за задачи, свързани със сигурността и отбраната, и не трябва да се отъждествява изцяло със стандартната услуга Starlink.

Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле

Зависимостта на Украйна от сателитните комуникации на SpaceX превръща решенията на компанията относно достъпа до услугата в съществен фактор за отбранителните способности на Киев. Всяко ограничаване на връзката може да засегне комуникациите и координацията на украинските сили, но конкретното отражение зависи от обхвата на ограниченията и от използваните системи.

Редактор: Василена Василева
Източник: WSJ, Reuters    
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