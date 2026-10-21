Българи са задържани за кражба на кабели за 1 млн. евро в Гърция

Б ългарски граждани са сред 13-те задържани при разбиването на престъпна група, откраднала около 25 километра медни кабели в Гърция, съобщава. „Катимерини“.

Българи крали кабели в Гърция

В групата са участвали граждани на България, Албания, Гърция и Бангладеш. Полицията издирва още шестима души във връзка със случая.

Кабелите са откраднати от съоръжения на френска компания в района на Атина. Стойността им се оценява на около 1 милион евро.

Осем задържани от групата с българи, откраднали кабели за 1 млн. евро в Германия

По данни на полицията престъпната група е извършвала кражбите през нощта през март и април тази година.