Разследват кметовете на Сунгурларе и Белица: Какво се знае за акциите

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Протест в Бургас в подкрепа на арестувания кмет на Сунгурларе

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П рокуратурата продължава работата по разследванията, свързани с кметовете на Сунгурларе и Белица, които бяха задържани при специализирани операции на ГДБОП и ДАНС на 20 и 21 октомври.

Протест в Бургас в подкрепа на арестувания кмет на Сунгурларе

В Сунгурларе разследващите проверяват обществени поръчки и начина, по който са разходвани публичните средства. Кметът Димитър Гавазов беше отведен за разпит, а при акцията бяха иззети документи и други материали. По данни на заместник-кмета Татяна Иванова предмет на проверката са четири обществени поръчки.

Ден по-късно беше задържан и кметът на Белица Радослав Ревански, който е заместник-председател на ДПС. На 21 октомври стана ясно, че му е повдигнато обвинение и е задържан за срок до 72 часа.

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Какво се знае за разследването в Сунгурларе

Димитър Гавазов беше задържан на 20 октомври при операция на ГДБОП и ДАНС, проведена в няколко града в страната. В общината бяха извършени претърсвания и бяха иззети документи, свързани с обществени поръчки.

След повече от четири часа разпит кметът беше отведен в Областната дирекция на МВР в Бургас. По информация, разпространена на 21 октомври, задържането му беше удължено с прокурорско постановление до 72 часа. Тогава все още нямаше официално съобщение за повдигнато обвинение срещу него.

Разследващите проверяват дали има несъответствия между възложените, отчетените и действително извършените дейности по обществените поръчки, както и дали са били отклонявани публични средства.

Заместник-кметът Татяна Иванова съобщи пред журналисти, че според нея проверяваните обществени поръчки са четири, като уточни, че не е напълно сигурна в броя им.

По-рано бяха освободени две служителки на общината - одитор и експерт по обществените поръчки. Те са били разпитани в рамките на разследването.

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Протест в подкрепа на кмета

На 21 октомври около сто души се събраха пред Областната дирекция на МВР в Бургас в подкрепа на Гавазов. Сред тях имаше служители на общината, негови близки и кметове на населени места в община Сунгурларе.

Сестрата на кмета Магдалена Гавазова заяви, че не смята партийната принадлежност за основание човек да бъде съден или задържан.

Димитър Гавазов беше избран за кмет на Сунгурларе през 2023 г. като кандидат на ДПС. Той спечели още на първия тур с 55,83% от гласовете.

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Обвинение и 72-часово задържане за кмета на Белица

На 21 октомври служители на ГДБОП и ДАНС започнаха специализирана операция в Белица. Претърсвания бяха извършени както в сградата на общинската администрация, така и в дома на Радослав Ревански. Иззети са документи и компютърни конфигурации.

След продължила около седем часа акция кметът беше изведен с белезници от общината при засилено полицейско присъствие.

По информация на NOVA на Ревански е повдигнато обвинение и той е задържан за срок до 72 часа.

Според медийни публикации проверката е свързана с обществени поръчки, включително такива с участието на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с европейски проекти за значителни суми. Официалните данни за обхвата на разследването и предполагаемите щети предстои да бъдат изяснени.

Радослав Ревански е кмет на Белица от 2015 г. През декември 2024 г. беше избран за заместник-председател на ДПС.

Реакции след ареста

По време на акцията пред сградата на общината се събраха граждани и представители на ДПС, сред които лидерът на партията Делян Пеевски. Той определи действията като политическа репресия и отправи критики към правителството.

Ревански също коментира задържането си с критики към управляващите.

От своя страна премиерът Румен Радев коментира операцията в Сунгурларе на заседание на Министерския съвет на 21 октомври. Той заяви, че разследването може да доведе до разкриване на по-мащабни злоупотреби.

„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията“, каза Радев, като похвали работата на прокурорите, участвали в разследването.

Делян Пеевски отговори на критиките на премиера и обвини Радев, че лично разпорежда полицейските акции.

Какво предстои

По двете разследвания предстои да бъдат анализирани иззетите документи, електронни данни и показанията на разпитаните лица.

За Радослав Ревански следва да стане ясно дали прокуратурата ще поиска от съда да му наложи постоянна мярка за неотклонение след изтичането на 72-часовото задържане. За Димитър Гавазов е необходимо да бъде изяснено дали ще му бъде повдигнато обвинение и какви процесуални действия ще предприеме прокуратурата.

Двете разследвания са в ход.