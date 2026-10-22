Жълт код за интензивни валежи: Порои и бури връхлитат България, в петък температурите падат

В нимание, интензивни валежи! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за валежи в части от страната за четвъртък , 22 октомври.

В четвъртък облачността ще се разкъса за кратко, но от запад тя отново ще се увеличи и на места в Западна България ще превали дъжд. След обяд и през нощта срещу петък по приближаващия към страната студен атмосферен фронт интензивни и значителни по количество валежи ще има на много места в страната; ще се развият и гръмотевични бури. Ще продължи да духа до умерен, в Източна България и на север от планините и силен юг-югозападен вятър. В северозападните райони ще бъде предимно от север, слаб.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°.

В София максималните температури ще бъдат около 19°.

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-град, София Област и Перник.

Източник: НИМХ

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни заради възможност от локални, макар и малко на брой, наводнения в засегнатите райони. Специалистите предупреждават, че при интензивни валежи може да се наложи временно прекъсване на дейности на открито. Очакват се и затруднения при шофиране поради намалена видимост, както и риск от аквапланинг на пътните настилки. Препоръчва се водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а гражданите да следят актуалните метеорологични прогнози и предупреждения.

Над планините ще бъде предимно облачно. Още преди обяд от запад ще започнат временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. По най-високите върхове на Рила и Пирин дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа умерен, на места северно от билата и силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, главно след обяд с краткотрайни превалявания. Сутринта на отделни места ще е със значителна ниска слоеста облачност и намалена видимост. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е близко до средната стойност, ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

В петък по преминаващ през страната студен атмосферен фронт ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи. В отделни райони в Централна и Източна България – интензивни и значителни по количество, в югоизточните райони – и с гръмотевици. Северозападният вятър ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Дневните температури ще се понижат значително, повече в Северна България. До вечерта от запад облачността ще започне да се разкъсва.

Източник: НИМХ

В събота над цялата страна облачността ще се разкъса и ще намалее, най-късно над североизточните райони, където до сутринта все още ще превалява. В низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо. Северозападният вятър ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток, дневните температури слабо ще се повишат, но сутрешните ще са по-ниски – между 1° и 6°, в Източна България до 10°-12°.