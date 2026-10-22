Смъртоносни атаки срещу летище и петролно находище в Саудитска Арабия, САЩ изтеглят дипломати

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Т рима души загинаха, а други 10 бяха ранени при две атаки в Саудитска Арабия, насочени срещу международното летище „Крал Фахд“ в Дамам и съоръжение в петролното находище „Шайба“ на компанията „Сауди Арамко“. На този фон САЩ разпоредиха на част от дипломатическия си персонал и членовете на семействата им да напуснат страната заради нарастващите заплахи за сигурността.

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При нападението срещу летището в Дамам в сряда вечерта е загинал един човек, а осем са били ранени, съобщи саудитската служба за гражданска авиация, цитирана от Ройтерс. Властите извършват оценка на материалните щети.

Отделно, двама души загинаха, а други двама бяха ранени, след като саудитската противовъздушна отбрана прехвана дрон, насочен към съоръжение в петролното находище „Шайба“, съобщи Министерството на енергетиката на кралството. Информацията беше разпространена от Асошиейтед прес и Ройтерс.

Загиналите при инцидента край находището са граждани на Филипините и Непал, а ранените са от Пакистан и Индия. Отломки от прехванатия дрон са предизвикали пожар в автомобил на подизпълнител извън периметъра на съоръжението. По данни на министерството работата на находището не е била засегната.

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САЩ изтеглят част от дипломатическия си персонал

На фона на атаките Държавният департамент на САЩ разпореди напускането на служителите на американското правителство в Саудитска Арабия, чието присъствие не е необходимо за извънредни ситуации, както и на членовете на семействата им.

„Подкрепяните от Иран хутѝ все по-често предприемат враждебни действия срещу Саудитска Арабия, включително нападения срещу граждански летища и друга критична инфраструктура, довели до цивилни жертви и сериозни затруднения в пътуванията“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот в публикация в социалната мрежа X.

Американското посолство в Рияд издаде и предупреждение за сигурността заради възможни нови нападения срещу кралството.

Първоначално Ройтерс съобщи, позовавайки се на американски представители, че се обсъжда изтегляне на членове на семействата на служители и от други американски дипломатически мисии в региона на Персийския залив. Впоследствие обаче говорителят на Държавния департамент уточни, че издадената заповед се отнася само за Саудитска Арабия.

През последните месеци Вашингтон върна част от дипломатическия си персонал в региона, след като много служители бяха изтеглени заради ответните удари на Иран срещу американски обекти след началото на войната между САЩ, Израел и Иран в края на февруари.

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Напрежението с хутите се засилва

Атаките се случват на фона на ескалация на конфликта в Йемен и нарастващите заплахи срещу Саудитска Арабия. Хутите, подкрепяни от Иран, засилиха действията си срещу кралството, включително срещу гражданска и енергийна инфраструктура.

Саудитските власти съобщиха за прехванати балистични ракети и дронове. Според информация, разпространена от ръководената от Саудитска Арабия коалиция, в сряда са били неутрализирани няколко безпилотни летателни апарата, насочени към различни райони на страната.

Кралството отговори с удари по позиции за изстрелване на ракети в Йемен, като заяви, че ще предприеме необходимите действия за защита на своята територия.

Отговорността за атаката срещу летището в Дамам не е окончателно установена в публично достъпните съобщения. Саудитските власти обаче посочват засилената активност на хутите като сериозна заплаха за гражданската авиация и критичната инфраструктура.

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Стратегическо значение на петролното находище

Находището „Шайба“ се намира в източната част на Саудитска Арабия, в пустинята Руб ал Хали, близо до границата с Обединените арабски емирства. То е едно от ключовите петролни съоръжения на „Сауди Арамко“ и има важно значение за енергийния сектор на кралството.

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Инцидентът не е довел до прекъсване на производствените дейности, съобщи Министерството на енергетиката. Въпреки това нападението подчертава рисковете за енергийната инфраструктура в региона на фона на продължаващия конфликт.

Саудитска Арабия е сред водещите производители на петрол в света, а сигурността на нейните енергийни съоръжения е от значение и за международните пазари. Всяко продължително прекъсване на производството или износа би могло да засили нестабилността в доставките на енергийни суровини.