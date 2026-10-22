Русия и Украйна си размениха масирани атаки с дронове, има ранени и в Киев, и в Москва

Р усия и Украйна си размениха масирани атаки с дронове през нощта, при които има ранени и щети по инфраструктура. В украинската столица Киев са пострадали 15 души, а част от метролиния, преминаваща по Южния мост над река Днепър, е била повредена при атаката.

Двама ранени при руска атака с дронове срещу Киев

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила по-голямата част от над 600 дрона, насочили се към града.

По информация на кмета на Киев Виталий Кличко, публикувана в Telegram и цитирана от Reuters, руски удари са поразили украинската столица през нощта. По-рано той съобщи и за атака с балистични ракети.

Военната администрация в Киев информира, че ракети са ударили частни домове и бензиностанция на източния бряг на река Днепър, която разделя града на две. В първоначалните съобщения се посочваше за шестима ранени, четирима от които са били хоспитализирани. По-късно Кличко съобщи, че броят на пострадалите е достигнал 15 души.

При атаката е повредена и част от метролиния, преминаваща по Южния мост над Днепър.

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Удар по енергийна инфраструктура край Кременчук

Междувременно дрон е поразил енергиен обект в района на град Кременчук в Полтавска област, съобщи представител на местните власти.

Кременчук е голям промишлен център, разположен на река Днепър, където се намира една от най-големите петролни рафинерии в Украйна. Районът многократно е бил обект на руски атаки.

Reuters припомня, че през 2022 г. руски удар по препълнен търговски център в града отне живота на най-малко 21 души.

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Над 600 дрона са насочени към Москва

В Русия кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са неутрализирали по-голямата част от над 600 безпилотни летателни апарата, насочили се към руската столица през нощта.

По думите му между 20:30 ч. в сряда и 04:00 ч. в четвъртък московско време към Москва са били насочени общо 630 дрона. Повечето от тях са били свалени на далечните подстъпи към региона, заяви Собянин, цитиран от ТАСС.

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Кметът съобщи още, че двама души са били ранени при атаката извън града. Информацията беше разпространена в Telegram и цитирана от ТАСС и Reuters.

Руските и украинските власти продължават да съобщават за атаки с дронове и ракети, както и за щети по жилищни сгради и инфраструктура. Данните за поразените обекти и пострадалите са на местните власти.