Разпитаха моряците от „Челси 3“, изглежда, че отломките не са от кораба

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М ежду 11 и 15 човека от оцелелия екипаж на кораба „Челси 3“ са разпитани пред съдия. Към момента Специалният отряд за борба с тероризма (СОБТ) са взели проби от пробойните на кораба. Назначена е взривотехническа съдебна експертиза, която трябва да установи вида, обема и евентуално ако има специфични особености на взрива. Това каза пред БТА наблюдаващият прокурор по делото Кирил Пейчинов.

Той обясни, че намерените вчера отломки не е коректно да бъдат наричани „части от дронове“, защото предстои да бъде установено дали са от кораба или от морски дрон. Пейчинов добави, че парчетата са дадени за експертиза, за да се установи дали няма номера по тях или знаци, които да дадат някаква информация за произхода на дрона.

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„При първоначаления оглед това не са елементи от кораба, но за да сме убедени е назначена тази експертиза“, посочи още Кирил Пейчинов и подчерта, че тя няма да бъде готова в рамките на седмица или две.

„Работи се с всички оперативни служби и с чуждестранни партньори, които оказват съдействие, но не като разследващи, а като специалисти в тази област. В тази ситуация още едно мнение е много добро, защото друг път не сме били в такава“, поясни Пейчинов. Той заяви, че разследването е само едно, извършва се от българските власти под наблюдението на Окръжна прокуратура – София.

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Припомняме, че „Челси-3“, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 13 октомври на 17 морски мили източно от Бяла, като всички 15 души от екипажа бяха спасени. А друг кораб, „Ейч Ес Дигнити“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше потопен на 17 морски мили източно от Шабла.

Военно-окръжна прокуратура - София обяви вчера, че образува досъдебно производство във връзка с постъпил сигнал, съдържащ твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд „Челси-3“.