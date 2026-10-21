Извънредно, САЩ наредиха евакуация на посолството им в Рияд

Д ържавният департамент на САЩ разпореди задължително напускане на служителите, чието присъствие не е наложително и членовете на техните семейства от посолството в Саудитска Арабия. Семействата на дипломатическия персонал в Обединените арабски емирства, Йордания, Катар и Бахрейн също са получили нареждане да се евакуират, съобщи дипломатически източник пред "Франс прес" (AFP).

Решението идва на фона на изострянето на напрежението в Близкия изток и опасенията от нови военни действия в региона. Според информация на "Ройтерс" сред причините за тревогата може да са атаките на хутите срещу цели в Саудитска Арабия, включително удари в близост до международното летище в Рияд и срещу петролното находище "Шайба", където дрон уби двама души тази вечер.

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Мярката е различна в отделните държави. В Саудитска Арабия е разпоредено напускането на служители и членове на семействата им, докато в ОАЕ, Йордания, Катар и Бахрейн заповедта засяга само семействата на американския дипломатически персонал.

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Към момента Държавният департамент не е посочил краен срок за извънредния режим на евакуация, определяйки го като превантивна стъпка за безопасност на персонала. Не е потвърдено официално и дали решението е свързано с конкретна непосредствена заплаха или с по-широка оценка на рисковете за американските представители в региона.