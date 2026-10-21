Извънредно, САЩ наредиха евакуация на посолството им в Рияд

Д ържавният департамент на САЩ разпореди задължително напускане на служителите, чието присъствие не е наложително и членовете на техните семейства от посолството в Саудитска Арабия. Семействата на дипломатическия персонал в Обединените арабски емирства, Йордания, Катар и Бахрейн също са получили нареждане да се евакуират, съобщи дипломатически източник пред "Франс прес" (AFP).
Решението идва на фона на изострянето на напрежението в Близкия изток и опасенията от нови военни действия в региона. Според информация на "Ройтерс" сред причините за тревогата може да са атаките на хутите срещу цели в Саудитска Арабия, включително удари в близост до международното летище в Рияд и срещу петролното находище "Шайба", където дрон уби двама души тази вечер.
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Мярката е различна в отделните държави. В Саудитска Арабия е разпоредено напускането на служители и членове на семействата им, докато в ОАЕ, Йордания, Катар и Бахрейн заповедта засяга само семействата на американския дипломатически персонал.
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Към момента Държавният департамент не е посочил краен срок за извънредния режим на евакуация, определяйки го като превантивна стъпка за безопасност на персонала. Не е потвърдено официално и дали решението е свързано с конкретна непосредствена заплаха или с по-широка оценка на рисковете за американските представители в региона.
#BREAKING US embassy staff and families ordered to leave Saudi Arabia, with families of embassy staff in the United Arab Emirates, Jordan, Qatar and Bahrain also ordered to leave, diplomatic source tells AFP https://t.co/eOay1MHj8l— AFP News Agency (@AFP) October 21, 2026