България

МВнР с важно предупреждение към българите, пътуващи във Франция, Италия, Белгия и Португалия

Заради ескалиращите масови протести и сблъсъци в Европа, Външно министерство алармира гражданите ни да избягват площадите, масовите събирания и да следят за транспортни сривове. Публикувани са спешни контакти

21 октомври 2026, 10:22
„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе
Три пробойни и следи от взрив: Международни експерти изследват отломките от дроновете, ударили „Челси 3“

Три пробойни и следи от взрив: Международни експерти изследват отломките от дроновете, ударили „Челси 3“
Студентски и учителски протести в Атина заради жилищната криза и проблемите в образованието

Студентски и учителски протести в Атина заради жилищната криза и проблемите в образованието
Колко пари са отпуснати за пренасянето на останките на цар Самуил?

Колко пари са отпуснати за пренасянето на останките на цар Самуил?
Протест срещу мащабно строителство и сеч на дървета в подножието на Витоша

Протест срещу мащабно строителство и сеч на дървета в подножието на Витоша
„Протестите са право, но погромите не“: Мелони изпраща войници в Милано

„Протестите са право, но погромите не“: Мелони изпраща войници в Милано
WSJ: Илон Мъск е наредил ограничаване на военната Starlink в Украйна

WSJ: Илон Мъск е наредил ограничаване на военната Starlink в Украйна
Започват проверки в складовете на големите търговски вериги в страната

Започват проверки в складовете на големите търговски вериги в страната

Б ългарските граждани, намиращи се или планиращи пътуване във Франция, Италия, Белгия и Португалия, да проявяват повишено внимание, да избягват зони на масови струпвания и централни площади, както и да следват указанията на местните власти, предупреждават от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

(Във видеото: Какви мерки за сигурност въвежда Франция след размириците)

Във връзка с проведени масови протестни действия и възникнали безредици в редица европейски градове, включително Париж, Милано, Брюксел и Лисабон са регистрирани сблъсъци със силите на реда и нарушения в движението. В Италия обстановката се нормализира, докато във Франция се очаква напрежението да се запази и да доведе до нови стачни действия, засягащи предимно обществения транспорт, допълват от външното министерство. 

Палежи, грабежи и политическа криза: Какво се случва по улиците на Франция

От МВнР съветват гражданите своевременно да проверяват разписанията на обществения транспорт. За проследяване в реално време на информацията за наложените ограничения гражданите могат да се информират чрез платформата Strike Tracker - специализирана за отразяване на информация за текущи и предстоящи стачки и протестни действия и платформата Sortiraparis, която публикува официалните заповеди на Префектурата и на полицията във Франция.

БТА припомня, че Франция е обхваната от протести от септември. На 19 октомври френският президент Еманюел Макрон направи обръщение към нацията, в което изрази „гнева и срама“ на обществото заради безредиците и грабежите по време на обхваналите цялата страна през последните дни протести, насочени срещу растящите разходи за живот и лошите условия в учебните заведения, при които бяха арестувани най-малко 2400 души.

„Онези, които са извършили грабежи, ще трябва да платят за щетите, а онези, които са се опитали да съборят Републиката, ще бъдат подведени под отговорност“, заяви Макрон.

Макрон отказва оставка на вътрешния министър

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към задграничните представителства на Република България на следните контакти:

  • Посолство на Република България в Париж: телефони: +33 1 4551 8590, +33 6 2184 9515; електронни адреси: Embassy.Paris@mfa.bg,  consulat@ambbulgarie.fr; 
  • Посолство на Република България в Рим: телефони: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, +39 349 492 7764; електронни адреси: Embassy.Rome@mfa.bg, embassy@bulemb.it; 
  • Генералното консулство на Република България в Милано: телефони: +39 02 3598 7381; +39 333 782 6043 електронен адрес: Consulate.Milan@mfa.bg. 

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfa.bg 

МВнР препоръчва на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката „Пътувам за…” на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост. 

Тежки безредици във Франция: Близо 1200 души са арестувани, 150 полицаи са ранени
20 снимки
Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Източник: БТА, Александър Тасев    
Протести Предупреждение за пътуване Франция Италия Стачки Безредици МВнР Обществен транспорт Български граждани Консулско съдействие
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

Избори по време на война

Избори по време на война

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

biss.bg
Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 1 час
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 4 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 1 час
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 24 минути
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Свят Преди 16 минути

Москва обещава подкрепа на санкционирания си съюзник, но анализатори посочват, че войната, чийто край Иран иска, е донесла огромни приходи на Русия

Всички имат достъп до AI. Защо тогава не всички ще имат еднакво предимство?

Всички имат достъп до AI. Защо тогава не всички ще имат еднакво предимство?

Любопитно Преди 23 минути

Изкуственият интелект става все по-достъпен, но истинската разлика вече не е в инструментите, които използваме, а в това какво умеем да правим с тях

<p>Нови разкрития за трагедията в&nbsp;подводницата &bdquo;Титан&ldquo; от приятел на&nbsp;шефа на OceanGate&nbsp;</p>

Приятел на шефа на OceanGate с разкритие: Стоктън Ръш планирал да умре в подводницата „Титан“

Свят Преди 56 минути

Собственикът на OceanGate Стоктън Ръш е планирал смъртта си и е създал подводницата „Титан“ като оръжие, за да остане завинаги в историята заедно с легендарния кораб, твърди неговият дългогодишен приятел и експерт по подводни плавателни съдове Карл Стенли

Американският президент Доналд Тръмп

Може би е лично: Европа се опасява, че Тръмп просто харесва Путин повече от Зеленски

Свят Преди 1 час

След 20 месеца на сътресения в трансатлантическите отношения представители на ЕС се опасяват, че неприязънта на американския президент към украинския лидер е твърде силна, за да може Вашингтон да настоява за справедлив мир

Германия: Съдебен казус решава бъдещето на свободата на пресата

Германия: Съдебен казус решава бъдещето на свободата на пресата

Свят Преди 1 час

Полицията е конфискувала обширни материали, включително аудиозаписи, от репортер на авторитетния седмичник "Цайт". Акцията е извършена по време на съдебен процес срещу бизнес наследницата Кристина Блок, като медията веднага оспорва законността ѝ.

<p>Френски изтребител Mirage 2000D се разби край Нанси, има загинал</p>

Френски изтребител Mirage 2000D се разби край Нанси, има загинал, издирват втори член на екипажа

Свят Преди 1 час

Самолетът е изпълнявал тренировъчна мисия и се е връщал към авиобазата си

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

Парите ни Преди 1 час

Сдружението за модерна търговия твърди, че брутният марж в България е съпоставим с Франция, а печалбите – с Германия

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Любопитно Преди 1 час

Държавното обвинение настоява неврохирургът Леополдо Луке да получи ефективно наказание и 10-годишна забрана да упражнява медицина

7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

Любопитно Преди 1 час

Докато полиция, следови кучета и съседи я търсят под дърво и камък, 5-годишната Акиане Крамарик преживява 7-часово духовно пътуване. Днес художничката разкрива как това преживяване я вдъхновява да създаде известния си портрет на Исус

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Технологии Преди 1 час

Според милиардера това ще е добра идея и ще позволи обединяването на всички основни бизнеси в един. SpaceX вече притежава Starlink и xAI, като се търгува и на борсите, но той заяви, че решението не може да бъде взето от него, а от акционерите

<p>Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс се присъедини към принц Уилям, крал Чарлз III и кралица Камила за държавния банкет в чест на султана на Оман. Бъдещата кралица очарова гостите в замъка Уиндзор с елегантна жълта рокля и историческата тиара „Любовен възел“

Нов химичен анализ пренаписа историята на Уран и Нептун

Нов химичен анализ пренаписа историята на Уран и Нептун

Любопитно Преди 1 час

Въпреки сходния си външен вид, Уран и Нептун са по-скоро „братовчеди“ с напълно различна история, разкри ново изследване на химическия им състав, публикувано в списание „Астронъми енд астрофизикс“

Австралийската депутатка Хелън Хейнс

Ампутираха и двата крака на австралийската депутатка Хелън Хейнс след нападението с джип

Свят Преди 1 час

Съпругът на австралийската депутатка съобщи, че е ампутиран и десният ѝ крак. Той определи възстановяването ѝ като дълъг и труден път

„Невъзможното“ пътешествие: ДНК тест пренаписа историята за заселването на Хаваите

„Невъзможното“ пътешествие: ДНК тест пренаписа историята за заселването на Хаваите

Любопитно Преди 1 час

Мащабно ДНК изследване, публикувано в списание „Сайънс“, доказа, че коренните жители на Хаваите са преки потомци на древни мореплаватели от Великденския остров, преодолели над 7100 километра с платноходни канута през 13-и век

Милионерът Красимир се завърна във Войната на племената на “Игри на волята”

Милионерът Красимир се завърна във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Жасмина от Ураганите срази Йордан от Канарите в епичен капитански дуел

<p>Пхенян предупреди за &bdquo;нова опасност от война&ldquo;</p>

Пхенян предупреди за „нова опасност от война“ заради ученията на САЩ, Южна Корея и Япония

Свят Преди 2 часа

Пхенян разкритикува съвместните маневри на американските, южнокорейските и японските въоръжени сили и ги определи като провокация

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg
1

Чистят пътеките около Трявна

sinoptik.bg

Принц Хари търси помирение: Стига драма, нека няма проблеми и със семейството

Edna.bg

Защо умните жени често остават в грешните връзки?

Edna.bg

МВнР излезе с предупреждение до пътуващите до Франция, Италия, Белгия и Португалия

Nova.bg

Радев за акцията в Сунгурларе: Най-накрая се намериха достойни прокурори

Nova.bg