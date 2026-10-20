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Кендъл Дженър наруши мълчанието си след скандалния дебют на Кайли във Victoria's Secret

Топмоделът Кендъл Дженър пропусна бляскавото шоу, на което сестра ѝ носеше легендарния сутиен Fantasy Bra за 50 милиона долара

20 октомври 2026, 15:40
Кендъл Дженър наруши мълчанието си след скандалния дебют на Кайли във Victoria's Secret
Източник: БТА

Д ен след като дебютът на Кайли Дженър на подиума на Victoria's Secret разпали гнева на феновете по цeлия свят, супермоделът Кендъл Дженър реши да вземе отношение. 30-годишната звезда, която пропусна тазгодишното дефиле в Лос Анджелис, направи публичен коментар относно участието на по-малката си сестра, за да пресече всякакви спекулации за напрежение между двете.

Припомняме, че 29-годишната козметична милиардерка Кайли Дженър се превърна в първата популярна личност извън професионалните „Ангели“ на марката, на която бе поверено представянето на иконичния Fantasy Bra - бижу на стойност 50 милиона долара, инкрустирано с хиляди диаманти.

Реакцията на Кендъл: Без място за сестринско съперничество

Въпреки че Кендъл е професионален топмодел и дефилира за последно за бельовата марка през 2018 г., тя категорично показа подкрепата си за Кайли.

След като Кайли сподели кратък видеоклип от подиума пред своите 380 милиона последователи в Instagram с надпис „Ощипете ме!!!!!“, Кендъл наруши мълчанието и публично я подкрепи под публикацията с думите :„Прекрасна жена!!!“

С този кратък знак на сестринска обич Кендъл опита да тушира отрицателните реакции, изсипали се върху Кайли, и да покаже, че между двете няма конкуренция или завист заради факта, че именно Кайли получи честта да носи най-скъпата дреха на вечерта.

Блясък, пера и милиони: Най-впечатляващите моменти от бляскавото завръщане на Victoria's Secret
41 снимки
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret

Отзвукът от скандала продължава

Вълната от недоволство в социалните мрежи обаче все още не стихва. Почитателите на класическите модели продължават да твърдят, че изборът на Кайли Дженър омаловажава статута на Fantasy Bra, който исторически е бил запазен само за модели от ранга на Жизел Бюндхен, Адриана Лима и Хайди Клум.

Въпреки критичните отзиви за присъствието на Риалити звездата, тазгодишното шоу бе белязано и от завръщането на световни супермодели като Джиджи и Бела Хадид, Алесандра Амброзио, Ирина Шейк и Барбара Палвин.

Източник: Daily Mail    
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