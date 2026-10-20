Кендъл Дженър наруши мълчанието си след скандалния дебют на Кайли във Victoria's Secret

Д ен след като дебютът на Кайли Дженър на подиума на Victoria's Secret разпали гнева на феновете по цeлия свят, супермоделът Кендъл Дженър реши да вземе отношение. 30-годишната звезда, която пропусна тазгодишното дефиле в Лос Анджелис, направи публичен коментар относно участието на по-малката си сестра, за да пресече всякакви спекулации за напрежение между двете.

Припомняме, че 29-годишната козметична милиардерка Кайли Дженър се превърна в първата популярна личност извън професионалните „Ангели“ на марката, на която бе поверено представянето на иконичния Fantasy Bra - бижу на стойност 50 милиона долара, инкрустирано с хиляди диаманти.

Реакцията на Кендъл: Без място за сестринско съперничество

Въпреки че Кендъл е професионален топмодел и дефилира за последно за бельовата марка през 2018 г., тя категорично показа подкрепата си за Кайли.

Kendall Jenner breaks silence on Kylie's controversial Victoria's Secret debut... after missing show where sister wore $50m Fantasy Bra https://t.co/Z2EYAkjBdZ https://t.co/YCpAm2SLPV — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 20, 2026

След като Кайли сподели кратък видеоклип от подиума пред своите 380 милиона последователи в Instagram с надпис „Ощипете ме!!!!!“, Кендъл наруши мълчанието и публично я подкрепи под публикацията с думите :„Прекрасна жена!!!“

С този кратък знак на сестринска обич Кендъл опита да тушира отрицателните реакции, изсипали се върху Кайли, и да покаже, че между двете няма конкуренция или завист заради факта, че именно Кайли получи честта да носи най-скъпата дреха на вечерта.

Отзвукът от скандала продължава

Вълната от недоволство в социалните мрежи обаче все още не стихва. Почитателите на класическите модели продължават да твърдят, че изборът на Кайли Дженър омаловажава статута на Fantasy Bra, който исторически е бил запазен само за модели от ранга на Жизел Бюндхен, Адриана Лима и Хайди Клум.

Въпреки критичните отзиви за присъствието на Риалити звездата, тазгодишното шоу бе белязано и от завръщането на световни супермодели като Джиджи и Бела Хадид, Алесандра Амброзио, Ирина Шейк и Барбара Палвин.